Gears of War: E-Day jde do války naplno. Multiplayer bude největší v celé sérii

Zatímco Halo: Campaign Evolved šlo cestou kampaňového minimalismu, druhá největší akční značka Microsoftu letos vyloží na stůl všechny své karty. Gears of War: E-Day neslibuje pouze návrat vysokooktanové kampaně s milovanými hrdiny, ale také nabušený multiplayer, u něhož rádi zůstanete desítky hodin. Nebo minimálně to tak z jeho prezentace zní.
The Coalition včera vydalo obsáhlé představení hry více hráčů, která slibuje pompézní zážitek pro veterány i nováčky. Vlajkovou lodí celého zážitku bude samozřejmě režim Hordy, který se ale upgraduje na Horde Siege. Evoluce nejpopulárnějšího režimu v základu zůstává bojem o život proti nekončícím vlnám nepřátel, jen se tentokrát bude hrát na daleko větších mapách, na nichž se budou pohybovat tři týmy čtyř hráčů.
Každá skvadra bude mít vlastní cíle, ale společně se snaží přežít proti Locustům, jejichž řady s každou další vlnou rostou. Studio si od aktualizace formule slibuje dynamičtější zážitek, který se nezačne tak brzy opakovat. Zároveň větší mapy znamenají více prostoru pro manévry, svobodnější akci a taktiku.
Důraz na spolupráci mezitím prohloubí herní třídy. Před každou misí si musíte vybrat, jestli budete útočníkem, tankem, odstřelovačem, či medikem. Všichni mají na bojišti svou roli, ovšem restrikce v tomto případě nebudou a klidně se do akce můžete pustit v týmu složeného ze čtyř stejných rolí. Experimentování se jde naproti a možná brzy zjistíte, že jednotlivé mise budou vyžadovat nečekané kompozice.
Zároveň studio slibuje větší přístupnost. Před hrou si vyberete, jestli chcete rychlé sezení složené z jednoho až dvou cílů, případně se vydáte na misi, která po vás budete vyžadovat delší časovou investici. Upravit si také můžete obtížnost, přičemž během hlavních úkolů, kdy budete bránit, kalibrovat či opravovat těžební vybavení, lze navíc plnit sekundární cíle pro bonusové odměny. Ty ve výhodu proměníte klidně ještě během zápasu, v němž si za energii budete vylepšovat vybavení i schopnosti.
Při vydání hry očekávejte čtyři herní třídy, kdy každá bude mít 30 postupně sílících úrovní. Po vydání se samozřejmě počítá s dodatečnou podporou, během níž dorazí další třídy, mapy, mise i sezónní obsah, třeba skrze limitované události.
Kromě kooperační zábavy je neoddělitelnou součástí klasické PvP v režimech Versus. O ně nebudete ochuzení ani tady, přičemž většina módů se točí kolem potyček dvou čtyřčlenných týmů. Nebude chybět týmový deathmatch, pokládání bomb v Demolition, upravený režim King of the Hill schovaný pod názvem Conquest a novinka s názvem Crucible, kde budete bránit a přemisťovat jádro pro zisk bodů.
Trochu slabší je to s počtem dostupných map při vydání, jejichž počet se zastavil na šesti. Kvantitu by ale mohla převažovat jejich kvalita, kdy se podíváte do opuštěného vojenského kempu v Outpost, na palubu bitevní lodi v Battleship, ale také na policejní stanici v Precinct.
Zápasy budou rozdělené na hodnocené a společenské, přičemž schopnosti vylepšíte v tréninkovém režimu. Studio jde u Gears of War: E-Day pak trochu staromilskou cestou, kdy si většinu dodatečných kosmetických doplňků, mezi nimiž jsou alternativní brnění, vzhledy zbraní, emblemy, bannery či hudba do menu, otevřete samotným hraním. Existují ale výjimky, jako jsou věci z prémiové edice, limitované placené balíčky pro charitu a partnerství s jinými značkami, kam patří třeba balíček Ride the Lightning vytvořený ve spojení s Metallicou.
Kdybyste ale snad nechtěli na vytoužené kosmetiky dlouho čekat, musí existovat zkratka. Od toho v E-Day najdete prémiovou měnu v podobě železa, které si koupíte za peníze, abyste se k doplňkům dostali dříve. Studio však slibuje, že grind herní měny nebude otravný, aby vás nenutil otevírat peněženku příliš často.
Plněním výzev a hraním zápasů každopádně budete získávat zkušenosti a odemykat medaile, abyste mohli ostatním ukazovat, jak moc jste schopní členové Koalice. Vývojáři a vývojářky mezitím slibují, že po vydání vydají alespoň pět sezón obsahu. První odstartuje hned s vydáním Gears of War: E-Day, 6. října. Do bojů se pustí majitelé PC a Xboxu Series X/S. Ještě předtím se můžete pustit do otevřené bety, která pro majitele předobjednávek startuje už 6. srpna.