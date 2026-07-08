Game Pass ztrácí dech. Čísla předplatitelů zaostávají daleko za předpoklady

Strategie Microsoftu s herním předplatným Game Pass zřejmě naráží na své nastavené limity. Podle nových informací deníku Wall Street Journal má služba v současnosti přibližně 30 milionů předplatitelů, což znamená pokles oproti číslům, která Microsoft zveřejnil před dvěma lety. Ještě možná podstatnější je ale srovnání s interními cíli společnosti – současný stav je totiž výrazně vzdálený ambiciózním plánům, které počítaly s desítkami milionů dalších uživatelů.
Microsoft už přesná čísla předplatitelů Game Passu veřejně nesdílí, stejně jako počty prodaných konzolí, ale odhadovaných 30 milionů předplatitelů představuje výrazný rozdíl oproti očekáváním, která vyšla najevo během vyšetřování americké Federální obchodní komise (FTC) v souvislosti s akvizicí Activision Blizzard. V interních dokumentech Microsoft plánoval do července 2026 dosáhnout přibližně 77 milionů předplatitelů, výhled do roku 2030 pak počítal se 100 miliony.
Realita je ale zatím podstatně střízlivější. Game Pass prošel v posledním roce zdražením nejvyššího tarifu Ultimate a zároveň obměnou nabídky jednotlivých úrovní služby. Ačkoliv firma tehdy přímo neuvedla důvod, jedním z hlavních vysvětlení bylo zařazení her ze série Call of Duty do služby v den vydání.
Změna kurzu ale podle všeho nebyla příliš úspěšná, vyšší cena měla vést k odlivu milionů předplatitelů, což donutilo firmu svou strategii částečně dodatečně přehodnotit. V dubnu proto přišla další úprava – cena Game Passu se zase snížila a nové díly Call of Duty v nabídce v den vydání nebudou. Místo toho se mají do služby dostávat až rok po původním uvedení.
Obrat patřil mezi první výraznější rozhodnutí nové šéfky Xboxu Ashy Sharmy, která už dříve upozorňovala na problémy s růstem služby. V interních zprávách zaměstnancům opakovaně zmiňovala, že Game Pass nerostl tempem, který očekávali. Stejný argument se ostatně objevil i ve včerejším oznámení propouštění v rámci herní divize Microsoftu, při kterém firma zrušila přibližně 3200 pracovních míst a osamostatnila nebo prodala minimálně čtyři herní studia.
Situaci tak komplikuje i nejistota kolem některých budoucích titulů Xboxu. Jedním z příkladů je State of Decay 3, který by podle nových zpráv nemusel automaticky zamířit do Game Passu v den vydání, přestože to bylo dosud prezentováno jako samozřejmost jako u všech velkých her od studií spadajících pod Microsoft.
Důvodem by měla být právě změna vlastnické situace kolem studia Undead Labs, které Microsoft prodává. Firma sice našla nového vlastníka a bude nadále financovat dokončení hry, podle informací serveru Game File ale dohoda údajně zbavuje projekt některých závazků vůči Xboxu, což by mohlo znamenat, že by se v Game Passu nemusel objevit vůbec, nebo přinejmenším ne v den vydání.
Nejde nicméně o potvrzenou změnu, State of Decay 3 byl opakovaně prezentovaný jako titul, který dorazí rovnou do Game Passu, naposledy během nedávné Xbox Games Showcase ještě před velkým restartem Xboxu. Teoreticky tedy stále může být součástí služby, ale Microsoft už nemusí mít nad jeho budoucím směřováním stejnou kontrolu jako dříve. Vydání zombie akce je plánované na rok 2027 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Ať už se zombíky, nebo bez nich, budoucnost Game Passu stojí na poměrně zásadní křižovatce. Microsoft musí přesvědčit hráče, že služba stále nabízí dostatečnou hodnotu, ale zároveň hledá způsob, jak z ní udělat udržitelnější byznys. Po letech agresivního růstu se zdá, že éra jednoduchého nabírání milionů předplatitelů skončila a Xbox bude muset najít nový způsob, jak do zeleného týmu konvertovat nováčky.