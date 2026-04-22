Game Pass zlevňuje. Call of Duty se v něm ale při vydání nedočkáte
22. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Předplatné Xbox Game Pass zlevňuje, ale není to bez háčku. Microsoft sice reaguje na kritiku vysokých cen, zároveň ale mění jednu z klíčových výhod služby. Nové díly Call of Duty už nebudou dostupné hned při vydání.

Ceny jdou dolů poměrně citelně. Xbox Game Pass Ultimate nově vyjde na 499 korun, je tedy levnější o 170 korun. PC Game Pass zlevňuje z 369 na 319 korun. Ceny verzí Premium 329 Kč a Essential 239 Kč zůstávají stejné. Ceny i tak zůstávají vyšší než před zdražením v říjnu loňského roku.

Zásadnější změna se týká právě Call of Duty. Od příštích dílů už nebudou součástí Game Passu v den vydání, ale dorazí až zhruba po roce, během zimních svátků. Stávajících titulů v nabídce se to nedotkne. Důvod je čistě ekonomický. Podle dostupných informací mohl Microsoft přijít o stovky milionů dolarů na prodejích Call of Duty: Black Ops 6 právě kvůli tomu, že hra byla dostupná v předplatném hned při vydání. Většina prodejů navíc pochází z PlayStationu 5, kde Game Pass není.

Microsoft tak zjevně hledá nový balanc mezi atraktivitou služby a reálnými příjmy. Firma sama přiznává, že neexistuje jeden model, který by vyhovoval všem hráčům, a že změny vycházejí z dosavadní zpětné vazby. Celý krok navíc zapadá do širšího přehodnocení strategie Xboxu po změnách ve vedení. Game Pass zůstává klíčovou součástí ekosystému. Je ale možné, že Call of Duty je jen první vlaštovkou a postupně všechny lukrativní first party tituly Microsoftu nebudou v Game Passu hned v den vydání.

Jakub Malchárek
Jakub Malchárek

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
