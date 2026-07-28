Fyzické médium je stále důležité, míní prezident Segy. Hráči mezitím vybízí k vypnutí PlayStationů

PlayStation se stal terčem kritiky poté, co oznámil konec výroby fyzických nosičů od ledna 2028. Proti rozhodnutí brojí tisíce hráčů, kteří doufají, že se jim ho bojkoty povede zvrátit. Zároveň se roztočilo kolečko reakcí známých osobností herního průmyslu, k nimž se přidává prezident Segy, Šúdži Utsumi.
Z rozhovoru pro nejnovější číslo japonského časopisu Famitsu vyplývá, že fyzická média jsou podle něj stále důležitá, i přes sílící sektor digitální distribuce. Nicméně právě ta je podle něho v herním průmyslu dnes klíčová, především kvůli rovnoměrně rostoucímu počtu hráčů na osobních počítačích. I proto je obrat k digitálním produktům nesmírně důležitý.
Historické kořeny Segy ale sahají hluboko, až do oblasti hardwaru, v němž dlouhé roky soutěžila především s Nintendem. Z tohoto období si firma odnesla řadu cenných ponaučení. Kvůli tomu je tak společnosti jasné, že fyzická média zatím není vhodné zcela opustit.
„Původně jsme byli výrobcem konzolí a samozřejmě si i nadále ceníme kultury fyzických nosičů. Namísto toho, abychom se od ní zcela odvrátili, se v současné době snažíme o změnu, abychom mohli souběžně uvažovat o důležitých aspektech digitálních médií a reagovat na ně,“ doplňuje své myšlenky prezident Segy.
Ideální by tak podle něj bylo najít dostatečně chytrý průsečík, z něhož by mohli profitovat všechny zúčastněné strany, alespoň do doby, než bude globální digitální infrastruktura natolik silná, aby lidé byli na plný přechod připravení. Což hráči momentálně rozhodně nejsou.
Kromě petice se tak objevilo kupříkladu fanouškovské hnutí, které chce zorganizovat PlayStation „blackout“. Vybízí hráče, aby v týdnu od 23. do 30. srpna odpojili své konzole a Sony poslali jasnou zprávu o tom, jak se coby společnost vzdaluje od vlastní komunity fanoušků. Týden by měl být dostatečně dlouhá doba, aby vyslali dostatečně pádný „statement“, ale zároveň neuškodili vývojářům ani vydavatelům.
„Už několik let se Sony pořád víc vzdaluje své fanouškovské základně. Ať už jde o zavírání oblíbených studií, jako je Bluepoint, prosazování chybné strategie založené na modelu her jako služeb, rušení fanouškovských akcí, ponechání PSVR2 napospas osudu, nebo naprostou ztrátu kontaktu s herními sériemi, jejichž návrat si hráči přejí, PlayStation nikdy nebyl tak odtržený od své komunity,“ burcují organizátoři akce.