Fyzická verze GTA VI s přibaleným diskem by mohla vyjít později. Wolverine ho slibuje na startu

Start předobjednávek Grand Theft Auto VI znamenal jednu nepříjemnou zprávu. Rockstar potvrdil, že fyzické edice při startu nabídnou pouze klíč k aktivaci digitální verze. Sběratele to samozřejmě nepotěšilo a některé herní obchody se kvůli tomu vydání rozhodly bojkotovat. Naděje na diskovou edici ale stále existuje.
Prozatím nepotvrzené informace, s nimiž přišel třeba polský insider a web PPE, hovoří o tom, že verze s diskem by mohla být součástí druhé vlny, pravděpodobně někdy v prosinci. Důvodem jejího zpoždění je fakt, že se Rockstar chce vyhnout zbytečným únikům, jejichž zdrojem jsou častokrát lisovny, případně první dodávky kopií u obchodníků, které se do „divočiny“ dostanou dříve, než mají.
Pokud byste tak chtěli plnohodnotnou edici, kde vzhledem k predikované velikosti najdete víc než jeden Blu-ray disk, možná se vyplatí počkat. To třeba u videoherního Wolverina dělat nemusíte, jelikož Insomniac v návaznosti na tyto zprávy potvrdil, že v jeho krabičkách disk s hrou najdete. Něco, co by ještě před týdnem působilo jako trochu bizarní oznámení, se do budoucna dost možná stane novou obavou u všech nákupčích fyzických edic.
Jelikož je Grand Theft Auto VI jednou z nejočekávanějších her posledních let, někteří se oprávněně bojí toho, že by krabička s kódem mohla nastavit nový standard, který budou po Rockstaru následovat i další firmy.
Mezitím několik brazilských obchodů na svých produktových stránkách potvrdilo několik skutečností o samotné hře. Patří mezi ně přepínání mezi dvěma hlavními postavami v reálném čase, dynamický systém počasí, živoucí herní svět naplněný NPC s denními rutinami či začlenění online sociálních sítí do herního mobilu.
Kromě toho slibují největší a nejhustěji osídlenou mapu v historii studia, kde narazíte na pláže, bažiny či na malá městečka, která budou sekundovat členitému hlavnímu městu Vice City. Zajímavá je také informace o náhodných a ukrytých událostech, na něž narazíte třeba skrze zmíněné sociální sítě. A jelikož jde o Rockstar, samozřejmě čekejte pokročilé technické zpracování plné detailů, propracovaných animací i realistické fyziky.
Z výčtu vás sice asi nic vysloveně nepřekvapí a jde o očekávané prvky, které byly v jistém množství součástí už předchozích her. Faktem ale zůstává, že Grand Theft Auto VI je natolik vyhlíženou hrou, že každý ždibec a střípek informací je sledovaný s velkou mírou zájmu.