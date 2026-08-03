Futuristická městská akce Last Sentinel se kroutí ve vývojovém pekle. Vyjde někdy?

Vzpomínáte si ještě na The Game Awards 2023, kdy se během ceremoniálu slavnostně představila ambiciózní městská akce Last Sentinel? Nikdo se vám nebude divit, pokud ne, protože od oznámení se po hře slehla zem a studio neukázalo žádné nové materiály. Důvod? S velkou pravděpodobností další vývojový očistec.
Projekt, který v přeneseném slova smyslu klidně mohl být kyberpunkovým Grand Theft Auto, ani po šesti letech ve vývoji není blízko k dokončení. Do monitoringu situace kolem společného projektu studia Lightspeed a čínského Tencentu se nedávno pustil známý insider Jason Schreier, podle něhož do tvorby spadly už stovky milionů dolarů.
Nicméně ani takto velké prostředky či věhlasné jméno Troye Bakera coby vedoucího oddělení hereckých výkonů nepomohly k tomu, aby vývoj zdárně pokračoval kupředu. Společnost tak koncem července potvrdila, že po testování a zhodnocení mění kreativní rámec hry, což má za následek propuštění 80 zaměstnanců.
Schreierova zjištění následně potvrdila, že Tencent o hře skutečně interně přemýšlel jako o konkurenci Grand Theft Auto. Nemalé ambice, které se ovšem ukázaly býti příliš komplexní pro nově zformované studio v Los Angeles. Oproti Rockstaru má zlomek zaměstnanců a podle všeho také nepříliš kompetentní vedení.
Vývoj se proto táhne a interně došlo k několika odkladům. Tým nezvládl dodržet spoustu termínů, což se Tencentu příliš nepozdává. V podstatě posledním varovným signálem byly testy z počátku tohoto roku, které se setkaly s převážně negativními ohlasy. Lightspeed sice až do července pracovalo na vylepšeném demu, ale ani to nedokázalo vedení ohromit.
Ačkoliv oficiální zpráva mluví o tom, že je Last Sentinel nadále ve vývoji, Schreier si tím není jistý a minimálně podle něho tým stále tápe. Pokud však někdy projekt vznikne, určitě bude menšího měřítka, než jaký byl původní plán.