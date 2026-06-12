Fumito Ueda děkuje lovcům tajemství. Pátrání v Shadow of the Colossus ho těší dodnes

Jen málokterá hra dokázala kolem svých tajemství vybudovat takovou auru a oddanou komunitu jako Shadow of the Colossus. Fanoušci kultovní akční adventury od Fumita Uedy strávili téměř deset let hledáním údajného „posledního tajemství“, kdy rozebrali každičký kout Zakázané země a vytvářeli stále šílenější teorie o tom, co by se mohlo skrývat za hranicemi známého světa. A přestože se nakonec ukázalo, že žádný sedmnáctý kolos ani tajný konec nejspíš neexistují, samotný Ueda na toto období vzpomíná s velkou láskou.
Po představení svého nového projektu gen Atlas během Summer Game Festu se japonský herní designér v rozhovoru pro Eurogamer rozpovídal o tom, jak vnímá fascinaci, kterou jeho hry dokážou vyvolat. Z jeho slov je patrné, že ho neutuchající zájem fanoušků stále dojímá: „Naplňuje mě ohromným štěstím, že stále existují lidé, kteří pokračují v hledání věcí, které by mohly být skryté,“ uvedl prostřednictvím svého tlumočníka. „Jsem vděčný za to, že chtějí být součástí těchto světů a zážitků, že se k nim chtějí vracet a někam patřit. To mi dělá velkou radost.“
Příběh hledání posledního tajemství Shadow of the Colossus dnes patří mezi legendy herního internetu. Na tehdejším oficiálním fóru PlayStationu vznikla už kolem vydání v roce 2005 komunita hráčů přesvědčených, že hra ukrývá neodhalené záhady. Někteří věřili, že je možné dostat se za hranice tajné zahrady na vrcholu chrámu, jiní doufali v alternativní závěr příběhu. Nejodvážnější teorie pak hovořily o existenci sedmnáctého kolosa, který měl čekat někde v odlehlých koutech herního světa.
Přestože většina stop nakonec vedla do slepých uliček, intenzivní pátrání pokračovalo dlouhé roky a definitivní tečku za ním vlastně udělal až konec samotného fóra v roce 2020.
Ueda naznačil, že vyvolat podobnou vášeň je pro autora tou nejvyšší formou uznání, jaké se mu může dostat. Sám totiž jako konzument filmů, knih i her prý vyhledává díla, která nevysvětlí všechno a ponechají prostor pro vlastní interpretaci. „Přitahují mě příběhy a díla, která mě nutí hledat něco, co není přímo řečeno nebo ukázáno,“ vysvětlil. „Považuji to za známku kvalitní zábavy. Pokud lidé zažívají stejný pocit u mých her, znamená to, že jejich zájem sahá opravdu hluboko, a toho si velmi vážím.“
Právě nejednoznačnost a tajemství se staly charakteristickým znakem Uedovy tvorby: Ico, Shadow of the Colossus nebo The Last Guardian často nechávaly více otázek než odpovědí. Podle autora je to ostatně jeden z hlavních cílů jeho práce. „Když tvořím hru, doufám, že si po jejím dohrání položíte otázku, jestli by takový svět mohl skutečně existovat. Jestli působí uvěřitelně a ukotveně ve své vlastní realitě. Ano, je tam pocit úžasu, ale důležité je, zda na ten svět budete myslet i po mnoha letech. Pokud ano, pak mám pocit, že se mi podařilo vytvořit přesně ten zážitek, jaký jsem zamýšlel.“
Minimálně v případě Shadow of the Colossus se mu to rozhodně povedlo a jak kdysi poznamenal jeden z dlouholetých lovců tajemství, samotné hledání bylo nakonec důležitější než nalezení odpovědí. Prázdné pláně a opuštěné stavby fungovaly jako jakýsi Rorschachův test, do něhož si kdokoliv mohl promítnout vlastní naděje, teorie a sny.
Zdá se, že podobnou cestou se vydá i nově oznámený gen Atlas. O hře zatím víme jen minimum, ale už první ukázka naznačuje, že Ueda opět staví na atmosféře opředené tajemstvím a těžko popsatelnou melancholií. Titul zamíří na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC prostřednictvím Epic Games Store, datum vydání ale zatím zůstává zahaleno závojem neznáma.