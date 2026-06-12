Fumito Ueda děkuje lovcům tajemství. Pátrání v Shadow of the Colossus ho těší dodnes
zdroj: Vlastní foto se svolením Sony

Fumito Ueda děkuje lovcům tajemství. Pátrání v Shadow of the Colossus ho těší dodnes

PC PlayStation 2 PlayStation 5 Xbox Series

12. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Jen málokterá hra dokázala kolem svých tajemství vybudovat takovou auru a oddanou komunitu jako Shadow of the Colossus. Fanoušci kultovní akční adventury od Fumita Uedy strávili téměř deset let hledáním údajného „posledního tajemství“, kdy rozebrali každičký kout Zakázané země a vytvářeli stále šílenější teorie o tom, co by se mohlo skrývat za hranicemi známého světa. A přestože se nakonec ukázalo, že žádný sedmnáctý kolos ani tajný konec nejspíš neexistují, samotný Ueda na toto období vzpomíná s velkou láskou.

gen Atlas
Novinky
Legendární Fumito Ueda se po dekádě vrací. Gen Atlas slibuje obří roboty i nečekanou akci

Po představení svého nového projektu gen Atlas během Summer Game Festu se japonský herní designér v rozhovoru pro Eurogamer rozpovídal o tom, jak vnímá fascinaci, kterou jeho hry dokážou vyvolat. Z jeho slov je patrné, že ho neutuchající zájem fanoušků stále dojímá: „Naplňuje mě ohromným štěstím, že stále existují lidé, kteří pokračují v hledání věcí, které by mohly být skryté,“ uvedl prostřednictvím svého tlumočníka. „Jsem vděčný za to, že chtějí být součástí těchto světů a zážitků, že se k nim chtějí vracet a někam patřit. To mi dělá velkou radost.“

Příběh hledání posledního tajemství Shadow of the Colossus dnes patří mezi legendy herního internetu. Na tehdejším oficiálním fóru PlayStationu vznikla už kolem vydání v roce 2005 komunita hráčů přesvědčených, že hra ukrývá neodhalené záhady. Někteří věřili, že je možné dostat se za hranice tajné zahrady na vrcholu chrámu, jiní doufali v alternativní závěr příběhu. Nejodvážnější teorie pak hovořily o existenci sedmnáctého kolosa, který měl čekat někde v odlehlých koutech herního světa.

Přestože většina stop nakonec vedla do slepých uliček, intenzivní pátrání pokračovalo dlouhé roky a definitivní tečku za ním vlastně udělal až konec samotného fóra v roce 2020.

Shadow of the Colossus (PS4)
Shadow of the Colossus (PS4)
Shadow of the Colossus (PS4)
Galerie

Ueda naznačil, že vyvolat podobnou vášeň je pro autora tou nejvyšší formou uznání, jaké se mu může dostat. Sám totiž jako konzument filmů, knih i her prý vyhledává díla, která nevysvětlí všechno a ponechají prostor pro vlastní interpretaci. „Přitahují mě příběhy a díla, která mě nutí hledat něco, co není přímo řečeno nebo ukázáno,“ vysvětlil. „Považuji to za známku kvalitní zábavy. Pokud lidé zažívají stejný pocit u mých her, znamená to, že jejich zájem sahá opravdu hluboko, a toho si velmi vážím.“

lastguardian
Recenze
The Last Guardian - recenze

Právě nejednoznačnost a tajemství se staly charakteristickým znakem Uedovy tvorby: Ico, Shadow of the Colossus nebo The Last Guardian často nechávaly více otázek než odpovědí. Podle autora je to ostatně jeden z hlavních cílů jeho práce. „Když tvořím hru, doufám, že si po jejím dohrání položíte otázku, jestli by takový svět mohl skutečně existovat. Jestli působí uvěřitelně a ukotveně ve své vlastní realitě. Ano, je tam pocit úžasu, ale důležité je, zda na ten svět budete myslet i po mnoha letech. Pokud ano, pak mám pocit, že se mi podařilo vytvořit přesně ten zážitek, jaký jsem zamýšlel.“

Minimálně v případě Shadow of the Colossus se mu to rozhodně povedlo a jak kdysi poznamenal jeden z dlouholetých lovců tajemství, samotné hledání bylo nakonec důležitější než nalezení odpovědí. Prázdné pláně a opuštěné stavby fungovaly jako jakýsi Rorschachův test, do něhož si kdokoliv mohl promítnout vlastní naděje, teorie a sny.

zdroj: genDESIGN

Zdá se, že podobnou cestou se vydá i nově oznámený gen Atlas. O hře zatím víme jen minimum, ale už první ukázka naznačuje, že Ueda opět staví na atmosféře opředené tajemstvím a těžko popsatelnou melancholií. Titul zamíří na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC prostřednictvím Epic Games Store, datum vydání ale zatím zůstává zahaleno závojem neznáma.

Smarty.cz
Tagy:
roboti sci-fi adventura
Zdroje:
Fumito Ueda, Eurogamer
Hry:
Shadow of the Colossus gen Atlas
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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