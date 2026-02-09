Francie pasovala vývojáře a vývojářky Clair Obscur na rytíře. Prestižního ocenění se dočkalo celé jádro týmu

Francouzské JRPG Clair Obscur: Expedition 33 bylo bleskem čistého z nebe, který v minulém roce svými kvalitami mnohé zaskočil a po zásluze si na konci roku odnášel ocenění hráběmi. Ukázkový úspěch, jenž pochválil i sám francouzský prezident Emmanuel Macron a týmu teď přinesl snad to nejprestižnější možné vyznamenání.
Během ceremoniálu, který se konal minulý týden, bylo 28 členek a členů studia Sandfall Interactive pasováno na rytíře Řádu umění a literatury. Jde o čestný titul, jenž v minulosti získal třeba tvůrce Super Maria Šigeru Mijamoto nebo Michel Ancel, duchovní otec Raymana.
Řád umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres) je prestižním francouzským vyznamenáním, které vzniklo v 50. letech 20. století, aby ocenilo významný přínos v oblasti umění, který ročně získá celosvětově asi 200 lidí. Nicméně od britského rytířství se liší tím, že ocenění si nemohou před své jméno dát „Sir“.
„Členové Sandfall Interactive byli ocenění Řádem umění a literatury. Ocenění je pro nás velkou ctí a naše nejhlubší poděkování patří zejména našemu týmu, který tento svět vytvořil, a milionům hráčů, kteří mu vdechli život. Doufáme, že naše cesta bude inspirací pro všechny, kteří se chtějí pustit do tvorby vlastního díla,“ napsalo studio na LinkedIn.
Francouzské ministerstvo kultury tak znovu připomnělo, že digitální zábava je oblastí, která už pevně patří do uměleckého odkazu lidstva, obdobně jako knihy, filmy a jiné starší formy. Zároveň je třeba zmínit, že ocenění pro celé studio je ojedinělým případem, jelikož se většinou titul dává hlavním tvůrčím silám. V tomto případě však není možné vytyčit pouze jednoho nebo dva.
„Dnes dvacet osm z vás obdrží insignie rytíře Řádu umění a literatury. Protože to, co republika dnes chtěla ocenit, nebyla individuální cesta, ale brilantní úspěch kolektivu. Svým rozsahem, dopadem, podporou veřejnosti i kritiků se vaše dílo Clair Obscur: Expedition 33 zapsalo jako významný milník v historii francouzských videoher,“ uvedla svou dlouhou řeč ministryně kultury Rachida Dati.
Tým nicméně nemusí hřát jen nový titul, ale i Kubova extatická recenze, kde se nad Clair Obscur: Expedition 33 rozplýval natolik, že se mu nebál dát absolutní desítku! A jelikož tým na konci roku úspěch oslavil novou aktualizací, zahrajete si hit i s oficiální češtinou.