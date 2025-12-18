Forza Motorsport je u ledu. Vývojáří věnují úsilí už jen Forze Horizon 6
zdroj: Foto: Se svolením Turn 10 Studios

Forza Motorsport je u ledu. Vývojáří věnují úsilí už jen Forze Horizon 6

18. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Okruhová Forza Motorsport je definitivně u ledu a už nedostane žádný nový obsah. Studia Playground Games a Turn10 se plně soustředí na novou Forzu Horizon 6, která byla oznámena na letošním Tokyo Game Show. Příhodně, protože se bude odehrávat v Japonsku.

V oficiálním oznámení a obsáhlém shrnutí uplynulého roku se mezi vyjmenovanými aktualizacemi a komunitními momenty objevilo nenápadné vysvětlení, že veškerá vývojářská kapacita se přesouvá k Horizonu 6. Jistě nepřekvapivá zpráva vzhledem k blížícímu se vydání a faktu, že Microsoft letos totálně studio Turn10 vykuchal takovým způsobem, až se spekulovalo o definitivním konci značky.

Forza Motorsport
Recenze
Forza Motorsport – recenze parádního okruhového závodění

Jinými slovy: aktivní vývoj Motorsportu skončil, už se neplánují další auta, tratě, herní funkce, maximálně občas nějaký ten hotfix palčivého problému. Dobrou zprávou je, že online servery zůstanou v provozu, dál se budou konat speciální události a soutěže a každý měsíc se mají vracet dříve vydané Featured Tours a s nimi i doměny v podobě aut. Virtuální závodníci tak určitě nepřijdou o možnost získat obsah, který jim dříve utekl.

Forza Motorsport vždy mířila spíš na fanoušky realističtější simulace, zatímco Horizon sází na arkádovější zábavu a otevřený svět. Je dobře, že závodní infrastruktura a komunitní akce nezmizí ze dne na den. Otázkou je, jak dlouho u hry vydrží i fanoušci, když ji opouští i vývojářský tým. V porovnání s tím se třeba konkurence v podobě Gran Turismo 7 na PlayStationu o své závody stará příkladně: od vydání v roce 2022 každý měsíc do hry přibývají auta, občas trati, zásadnější funkce a nedávno dokonce tento měsíc vyšla velká aktualizace Spec III zároveň s prvním placeným DLC s tematickými závody.

Nezbývá tak, než vyhlížet, s čím obě studia přijdou ve Forze Horizon 6, která má vyjít příští rok na PC, Xbox Series X/S a rovnou také na PlayStation 5.

Nejnovější články