Forza Horizon 6 vyjde nečekaně brzy. Slibuje věrnou japonskou závodní kulturu

Arkádová jízda ve Forza Horizon 6 si konečně plní dlouholetý fanouškovský sen a přesouvá svůj závodní festival do Japonska. Už samotné oznámení vzbudilo obrovská očekávání a nové informace spolu s prvními záběry z Xbox Directu nadšení ještě posílily.
Playground Games slibovali, že chtějí zemi vycházejícího slunce zachytit věrně. Proto očekávejte dosud největší svět, kde se dechberoucí hory, zamrzlé rokliny a malebné vesničky doplňují s neonovým Tokiem plným úzkých uliček. Tým nechtěl vytvořit doslovnou kopii Japonska, místo toho se zaměřil na jeho esenci kondenzovanou do herní mapy. Čekají vás industriální oblasti, přístavy i hustě zalidněná Šibuja, kde to bude chtít pevnou ruku na volantu.
„Horizon je velký otevřený svět, a proto jsme museli najít rovnováhu mezi pocitem, že jste skutečně tam, a zábavou, kde můžete naskočit do hyperauta a s ním sjet z útesu, abyste získali body,“ tvrdí vedoucí designu Torben Ellert.
Oproti předchozím dílům se mění i samotný začátek hry. Do Japonska přijíždíte coby turista-nadšenec, který se na festival chce teprve dostat. Do začátku máte samozřejmě nějakou nutnou finanční rezervu, ale obecně půjde o svěží restart, kde máte volnost při současném objevování nových míst a snaze dostat se na vrchol.
Při seznamování s novou zemí vás bude doprovázet dvojice přátel – nadšenec do motorsportu Jordy a zkušená automechanička Mei. Právě Mei nabídne konkrétní detaily o novém světě a pohled do automobilové kultury, stejně jako to dělá kulturní konzultantka Kjóko Jamašita ve studiu.
S poznáváním země se pojí i novinka v podobě sběratelského deníku, který zaznamenává klíčová místa i vzpomínky z cest, což je přímo napojené na postup hrou. Vrací se také možnost vlastnit domy, nově ale získáte i rozsáhlejší pozemek nazvaný The Estate, který si můžete upravovat dle libosti. Za herní měnu na něm postavíte tratě a vybudujete místo pro setkávání s přáteli.
Na ně narazíte i během tzv. Car Meets, inspirovaných legendárním parkovištěm Daikoku, kde se v reálném Japonsku scházejí milovníci sportovních aut. Ve hře budou tři vyhrazená místa, kde si prohlédnete vozy ostatních hráčů, uložíte si jejich design, případně si stroj klidně rovnou koupíte. A že bude z čeho vybírat, protože se ve virtuálním Japonsku objeví na 550 vozidel, včetně 2025 GR GT Prototype a 2025 Toyota Land Cruiser, které zdobí i hlavní ilustraci hry.
A teď to nejdůležitější: Forza Horizon 6 vyjde už 19. května na PC a Xbox Series X/S, ale pokud si koupíte nejdražší edici, dostanete se k ní už 15. května. Japonské závodění bude přirozeně i součástí Game Passu, zatímco verze pro PlayStation 5 dorazí později během roku. Oficiální FAQ navíc potvrzuje přítomnost českých titulků.
Základní edice vychází na 69,99 eur, dražší deluxe na 99,99 eur, zatímco prémiová dokonce na 119,99 eur. Deluxe nabídne Car Pass s 30 dalšími vozy a uvítací balíček, zatímco Premium přidává předběžný přístup, VIP členství, balíček italských aut a přístup ke dvěma budoucím rozšířením.
Na PC rovnou známe i hardwarové nároky, kde si vystačíte s procesorem Intel i5-8400 nebo AMD Ryzen 5 1600, 16 GB RAM a grafickou kartou na úrovni GTX 1650, AMD RX 6500 XT nebo Intel Arc A380. Hra poběží i na Windows 10, velikost instalace zatím zveřejněna nebyla.