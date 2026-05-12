Forza Horizon 6 už unikla na internet. Microsoft tvrdě trestá piráty
12. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Arkáda ze Země vycházejícího slunce Forza Horizon 6 se sice oficiálně vydává až příští týden, ale někteří hráči už po silnicích závodí právě teď. Problém je, že nejde o předčasný přístup schválený vývojáři, ale o uniklou verzi hry. A Playground Games spolu s Microsoftem na internetové piráty reagují tvrdě.

Nejprve šlo o podezření z úniku nešifrovaných souborů ze Steam verze hry, která se nešťastnou náhodou dostala na internet při předběžném nahrávání dat na Steam, ale Playground Games i SteamDB tuto verzi popřeli. Podle jejich vyjádření unikla hra nejspíš přes někoho z předčasným přístupem, například recenzenta nebo influencera.

Výsledek je ale stejný – pirátská verze už koluje internetem a někteří lidé ji začali nejen hrát, ale taky streamovat. To se jim ale velmi rychle vymstilo. Microsoft potvrdil, že neoprávněný přístup do hry a zveřejňování záběrů z Forzy 6 bude trestat velmi přísně. Firma otevřeně mluví o permanentních banech napříč celou sérií i blokacích hardwaru pro každého, kdo bude s uniklou verzí spojený.

Forza Horizon 6 tak odstartuje v menším chaosu. My ale můžeme prozradit, že recenzi si u nás přečtete už v pátek. A ne, Patrik není ten, který by novinářskou verzi vypustil do světa.

Microsoft, Eurogamer, Playground Games
Forza Horizon 6
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
