Forza Horizon 6 má postrach ulic. Agresivní AI se stalo legendou

Forza Horizon 6 má novou celebritu, fenomén, postrach japonských ulic. AI Drivatar jménem Bowie Knife99 se během pár dní od vydání proměnil v internetový fenomén a podle komunity představuje absolutní chaos na čtyřech kolech.
Drivataři v sérii Forza tradičně napodobují styl jízdy skutečných hráčů a mají zakódované odlišné styly jízdy. Jenže Bowie Knife99 očividně jezdí jako člověk, který nikdy neslyšel o brzdách, sportovním chování ani základním pudu sebezáchovy. Výsledkem je AI soupeř, který hráče agresivně vytlačuje z trati, bourá do všeho kolem a v online komunitě získal téměř mytickou pověst.
Memy kolem Bowie Knife99 se rozšířily tak rychle, že se přidaly i jiné herní značky a firmy. Xbox Game Studios, Ubisoft, Insomniac Games nebo dokonce nejvyšší americká baseballová soutěž Major League Baseball začaly sdílet vlastní vtípky a varování před tímto virtuálním silničním psychopatem. Před magorem, který nejspíš nikdy neslyšel o autoškole, varuje i tuzemské studio Warhorse.
bowie knife99, we challenge you. pic.twitter.com/sZ0U8AebJl— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) May 26, 2026
Komunita mezitím rozjela vlastní hon na legendárního řidiče ve snaze uniknout jeho destruktivnímu stylu jízdy či nad ním vyzrát, či jej co nejničivějším způsobem vytlačit z trati. Lidé si pak mezi sebou sdílejí klipy, kdy nad zákeřnou AI vyhráli. Někteří hráči ho označují za opak internetových hrdinů typu Let Me Solo Her z Elden Ringu, který jednu dobu pomáhal náhodným lidem porazit extrémně tuhou Malenii. Místo spasitele je Bowie Knife99 zosobněním čistého automobilového násilí.
Bowie Knife99 se ale podařilo proniknout i mimo svět počítačových her do širšího kulturního povědomí, což je pro libovolnou hru vždycky známka širšího úspěchu. Hra sama sklízí velmi pozitivní reakce a mnozí ji označují za jeden z nejlepších dílů série, i když nijak dramaticky nemění osvědčený recept. Jedno je ale jisté: pokud během závodu uvidíte v zrcátku Bowie Knife99, okamžitě uhýbejte z cesty.