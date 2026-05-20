Fortnite se po soudních tahanicích vrací na App Store
zdroj: Epic

Fortnite se po soudních tahanicích vrací na App Store

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Switch 2

20. 5. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Po letech soudních tahanic, zákazů a veřejných přestřelek se Epic Games podařilo dotáhnout další velký milník v boji proti pravidlům Applu. Fortnite je nově znovu dostupné v App Store prakticky po celém světě, s výjimkou Austrálie. Epic zároveň označuje aktuální situaci za „začátek konce Apple daně“, tedy kontroverzní třicetiprocentní provize, kterou Apple vybírá ze všech plateb v aplikacích.

Fortnite Darth Vader
Novinky
Disney nekupuje Epic. Místo toho chystají společné projekty a Fortnite mění směr

Konflikt mezi firmami se táhne už od roku 2020, kdy Epic Games do Fortnite přidalo vlastní platební systém, který obcházel integraci App Store. Apple tehdy reagoval okamžitým stažením hry z nabídky a následovala jedna z největších právních bitev v historii herního průmyslu. Táhlá pře pak začala eskalovat až loni, kdy soudy daly za pravdu Epicu a otevřely dveře pro návrat Fortnite v USA a Evropě. Teprve teď se ale fenomén mezi battle royale vrací na jablečná zařízení prakticky globálně.

Šéf Epicu Tim Sweeney návrat doprovodil vlastním prohlášením: „Fortnite je zpět na Apple App Store, zatímco míříme do finální soudní bitvy Epic versus Apple,“ napsal na sociální síti X. Zároveň obvinil Apple z toho, že firma dlouhodobě fragmentovala pravidla iOS pro jednotlivé regiony, zatímco vedla zákulisní jednání s regulátory a záměrně oddalovala spravedlivé rozřešení celé kauzy.

Epic zároveň v doprovodném příspěvku na blogu tvrdí, že vyústění sporu může představovat precedens přesahující Fortnite. „Vidíme to jako začátek konce Apple daně po celém světě,“ deklaruje Sweeney. Podle něj jde o rozhodující moment v boji za svobodu vývojářů i spotřebitelů.

Fortnite
Fortnite
Fortnite
Galerie

Firma současně pokračuje v tlaku na Apple v dalších zemích, kde zatím nebyla úspěšná. Zmíněná Austrálie zůstává jediným větším trhem, kde se Fortnite zatím do App Store nevrátilo. Epic sice tvrdí, že tamní soud už rozhodl v jeho prospěch, Apple ale podle společnosti stále prosazuje „nezákonné podmínky“ pro platby mimo vlastní ekosystém. Epic proto za současných podmínek návrat odmítá a čeká na další soudní rozhodnutí.

Celý spor mezitím dávno přerostl hranice jedné hry a stal se pro Epic sveřepou svatou válkou. V sázce je budoucnost digitálních obchodů, výše provizí i možnost vývojářů nabízet vlastní platební systémy bez zásahu provozovatelů platforem. Epic Games se netají tím, že hodlá pokračovat v právních bitvách po celém světě, dokud podle něj nebude obnovená „otevřená a férová konkurence“.

Fortnite se mezitím už letos vrátilo také do obchodu Google Play, odkud zmizelo v rámci téhož konfliktu. Zdá se, že jedna z největších technologických válek posledních let skutečně vstoupila do své závěrečné fáze a Epic stojí na vítězné straně.

Smarty.cz
Tagy:
Fortnite
Zdroje:
Epic Games
Hry:
Fortnite
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení

Nejnovější články