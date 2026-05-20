Fortnite se po soudních tahanicích vrací na App Store

Po letech soudních tahanic, zákazů a veřejných přestřelek se Epic Games podařilo dotáhnout další velký milník v boji proti pravidlům Applu. Fortnite je nově znovu dostupné v App Store prakticky po celém světě, s výjimkou Austrálie. Epic zároveň označuje aktuální situaci za „začátek konce Apple daně“, tedy kontroverzní třicetiprocentní provize, kterou Apple vybírá ze všech plateb v aplikacích.
Konflikt mezi firmami se táhne už od roku 2020, kdy Epic Games do Fortnite přidalo vlastní platební systém, který obcházel integraci App Store. Apple tehdy reagoval okamžitým stažením hry z nabídky a následovala jedna z největších právních bitev v historii herního průmyslu. Táhlá pře pak začala eskalovat až loni, kdy soudy daly za pravdu Epicu a otevřely dveře pro návrat Fortnite v USA a Evropě. Teprve teď se ale fenomén mezi battle royale vrací na jablečná zařízení prakticky globálně.
Šéf Epicu Tim Sweeney návrat doprovodil vlastním prohlášením: „Fortnite je zpět na Apple App Store, zatímco míříme do finální soudní bitvy Epic versus Apple,“ napsal na sociální síti X. Zároveň obvinil Apple z toho, že firma dlouhodobě fragmentovala pravidla iOS pro jednotlivé regiony, zatímco vedla zákulisní jednání s regulátory a záměrně oddalovala spravedlivé rozřešení celé kauzy.
Epic zároveň v doprovodném příspěvku na blogu tvrdí, že vyústění sporu může představovat precedens přesahující Fortnite. „Vidíme to jako začátek konce Apple daně po celém světě,“ deklaruje Sweeney. Podle něj jde o rozhodující moment v boji za svobodu vývojářů i spotřebitelů.
Firma současně pokračuje v tlaku na Apple v dalších zemích, kde zatím nebyla úspěšná. Zmíněná Austrálie zůstává jediným větším trhem, kde se Fortnite zatím do App Store nevrátilo. Epic sice tvrdí, že tamní soud už rozhodl v jeho prospěch, Apple ale podle společnosti stále prosazuje „nezákonné podmínky“ pro platby mimo vlastní ekosystém. Epic proto za současných podmínek návrat odmítá a čeká na další soudní rozhodnutí.
Celý spor mezitím dávno přerostl hranice jedné hry a stal se pro Epic sveřepou svatou válkou. V sázce je budoucnost digitálních obchodů, výše provizí i možnost vývojářů nabízet vlastní platební systémy bez zásahu provozovatelů platforem. Epic Games se netají tím, že hodlá pokračovat v právních bitvách po celém světě, dokud podle něj nebude obnovená „otevřená a férová konkurence“.
Fortnite se mezitím už letos vrátilo také do obchodu Google Play, odkud zmizelo v rámci téhož konfliktu. Zdá se, že jedna z největších technologických válek posledních let skutečně vstoupila do své závěrečné fáze a Epic stojí na vítězné straně.