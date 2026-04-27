Final Fantasy XIV: Evercold odvypráví bezbožnou ságu. MMO ani zdaleka nekončí
27. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Final Fantasy XIV Online: Evercold
O víkendu v kalifornském Anaheimu proběhl fanouškovský festival Final Fantasy XIV, kde se oslavovala dosavadní cesta tohoto dlouhotrvajícího MMORPG. To s předchozím datadiskem Dawntrail nabídlo zaslouženou dovolenou v prosluněných nových lokacích na exotickém souostroví Tural. Brzy ale nastane čas vrátit se po odpočinku do epické akce.

Na festivalu došlo k oznámení šestého velkého dodatku, který ponese název Evercold. Příliš konkrétních informací k němu společně s odhalením nevyšlo, nicméně se můžete pokochat tradičně pompézním lákadlem v podobě videa, které společně s vývojářským týmem slibuje začátek ságy Godless Realms, během níž se bojovníci světla postaví dalšímu zlu v nových lokacích, jejichž součástí podle všeho bude docela dost hadů.

Vydavatelství Square Enix má nicméně ještě dost času, aby během dalších dvou zastávek Fan Festu v Berlíně a Tokiu komunitu postupně seznámilo s dalšími podrobnostmi. Už teď ale víme několik jasných faktů: Datadisk Evercold má vyjít v lednu 2027, přičemž v dodatku narazíte na poměrně speciální raidy. Vznikají ve spolupráci s populárním anime Neon Genesis Evangelion, takže se s velkou pravděpodobností těšte na přítomnost mechů.

Mezi novinky také zapadne přepracovaný bojový systém v režimech Reborn a Evolved. Reborn bude vycházet z aktuálního, zatímco Evolved chce dávat větší důraz na identitu místních povolání. S dalším rozšířením se přirozeně pojí i navýšení maximální úrovně ze 100 na 110, zmíněná nová města a oblasti, ale taktéž dvě nová povolání. Jednu uvítají příznivci houževnatých tanků, druhou milovníci udělování poškození z dálky.

The Ultimate Final Fantasy XIV Cookbook, Vol. 2
Popkult
Očekávání vs. realita aneb Jak jsem vařila podle Final Fantasy kuchařky a překvapivě neselhala

V příběhové zápletce logicky narazíte na několik nových postav, ale také na dungeony, trialy, další raidy a aktualizace pro PvP. Vydáním datadisku to logicky ale nekončí a znovu bude obsah proudit i skrze průběžné aktualizace, jejichž součástí je nové vybavení, recepty a jiné. Chystají se s tím změny v několika oblastech designu, kam spadají například sezóny, zbrojnice a rozšířené možnosti přizpůsobení.

Jestli vás konkrétnější informace zajímají už teď, můžete se kouknout na 9 a půl hodiny dlouhé video, kde se skrývají první záběry a zajímavé komentáře od vývojářů. Dozvíte se v něm mimo jiné i jízdní řád patchů série 7.5x, který startuje už zítra novými questy a trialem. Následně 2. června dorazí vyhlížený Dancing Mad (Ultimate) raid, následovaný 28. července a 8. září dalšími novinkami.

Důležitou informací je, že zítra do bezplatné zkušební verze hry přibude třetí dodatek Shadowbringers, čímž všichni dostanou přístup k ohromné porci obsahu, co vydrží na stovky hodin. Znovu se tím zlepší dostupnost, stejně jako s verzí pro Nintendo Switch 2, kterou očekávejte v srpnu letošního roku, čemuž bude předcházet předběžná verze pro otestování serverů. Oznámené rozšíření by tak v lednu příštího roku mělo rovnou vyjít už i do nového portu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení

Nejnovější články