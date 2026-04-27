Final Fantasy XIV: Evercold odvypráví bezbožnou ságu. MMO ani zdaleka nekončí

O víkendu v kalifornském Anaheimu proběhl fanouškovský festival Final Fantasy XIV, kde se oslavovala dosavadní cesta tohoto dlouhotrvajícího MMORPG. To s předchozím datadiskem Dawntrail nabídlo zaslouženou dovolenou v prosluněných nových lokacích na exotickém souostroví Tural. Brzy ale nastane čas vrátit se po odpočinku do epické akce.
Na festivalu došlo k oznámení šestého velkého dodatku, který ponese název Evercold. Příliš konkrétních informací k němu společně s odhalením nevyšlo, nicméně se můžete pokochat tradičně pompézním lákadlem v podobě videa, které společně s vývojářským týmem slibuje začátek ságy Godless Realms, během níž se bojovníci světla postaví dalšímu zlu v nových lokacích, jejichž součástí podle všeho bude docela dost hadů.
Vydavatelství Square Enix má nicméně ještě dost času, aby během dalších dvou zastávek Fan Festu v Berlíně a Tokiu komunitu postupně seznámilo s dalšími podrobnostmi. Už teď ale víme několik jasných faktů: Datadisk Evercold má vyjít v lednu 2027, přičemž v dodatku narazíte na poměrně speciální raidy. Vznikají ve spolupráci s populárním anime Neon Genesis Evangelion, takže se s velkou pravděpodobností těšte na přítomnost mechů.
Mezi novinky také zapadne přepracovaný bojový systém v režimech Reborn a Evolved. Reborn bude vycházet z aktuálního, zatímco Evolved chce dávat větší důraz na identitu místních povolání. S dalším rozšířením se přirozeně pojí i navýšení maximální úrovně ze 100 na 110, zmíněná nová města a oblasti, ale taktéž dvě nová povolání. Jednu uvítají příznivci houževnatých tanků, druhou milovníci udělování poškození z dálky.
V příběhové zápletce logicky narazíte na několik nových postav, ale také na dungeony, trialy, další raidy a aktualizace pro PvP. Vydáním datadisku to logicky ale nekončí a znovu bude obsah proudit i skrze průběžné aktualizace, jejichž součástí je nové vybavení, recepty a jiné. Chystají se s tím změny v několika oblastech designu, kam spadají například sezóny, zbrojnice a rozšířené možnosti přizpůsobení.
Jestli vás konkrétnější informace zajímají už teď, můžete se kouknout na 9 a půl hodiny dlouhé video, kde se skrývají první záběry a zajímavé komentáře od vývojářů. Dozvíte se v něm mimo jiné i jízdní řád patchů série 7.5x, který startuje už zítra novými questy a trialem. Následně 2. června dorazí vyhlížený Dancing Mad (Ultimate) raid, následovaný 28. července a 8. září dalšími novinkami.
Důležitou informací je, že zítra do bezplatné zkušební verze hry přibude třetí dodatek Shadowbringers, čímž všichni dostanou přístup k ohromné porci obsahu, co vydrží na stovky hodin. Znovu se tím zlepší dostupnost, stejně jako s verzí pro Nintendo Switch 2, kterou očekávejte v srpnu letošního roku, čemuž bude předcházet předběžná verze pro otestování serverů. Oznámené rozšíření by tak v lednu příštího roku mělo rovnou vyjít už i do nového portu.