Final Fantasy XIV: Evercold odhaluje první nové povolání. Bastion přinese raketové štíty i změny v designu questů

Na evropské zastávce fanouškovského festivalu pro Final Fantasy XIV v Berlíně Square Enix poodhalil další karty k chystanému datadisku Evercold. Hlavní hvězdou dvouapůlhodinové prezentace se stalo první z dvojice nových povolání, tank Bastion, ale zdaleka nešlo o jediné oznámení. Vývojáři představili také změny ve struktuře hlavního příběhu, úpravy dlouholetých systémů, crossover s Final Fantasy VII i Evangelionem nebo upravené datum vydání verze pro Switch 2.
Evercold, který dorazí v lednu 2027, vás zavede do světa Fourth, jednoho z odrazů Hydaelynu. Ten se potýká s katastrofou v podobě globálního ochlazování, kdy ho postupně pohlcuje led, a jeho obyvatelé proto opustili zamrzlý povrch a přesunuli se do obřích létajících měst na pěti gigantických vzducholodích zvaných Realmships. Většina dobrodružství se tak bude odehrávat vysoko nad zničeným světem, nicméně právě proto nepůjde jen o zasněžené pláně. Každá z lodí nabídne vlastní biom i architekturu – od vodního Naglfaru s jezery a skleníky až po industriální Hringhorni připomínající steampunkovou huť s řekami roztaveného kovu.
Největší potlesk na pódiu ale producent MMO Naoki Jošida pochopitelně sklidil za nové povolání Bastion. Jak už fanoušci několik měsíců spekulovali na základě vývojářova trička, skutečně půjde o nového tanka, který v historii série Final Fantasy nemá žádnou přímou předlohu.
Jeho hlavní zbraní je dvojice mohutných štítů Skyltborg, které se během boje dokážou z ochranných prostředků proměnit ve střelné zbraně. Bastion kombinuje brutální kontaktní útoky s palbou na dálku a vedle obranných schopností disponuje i podpůrnými a léčivými efekty pro celou skupinu. Povolání bude dostupné od 90. úrovně v Limsa Lominsa a jako první bude využívat výhradně nový systém Evolved Mode. Druhé nové povolání si Square Enix tradičně nechává až na tokijský Fan Festival, který se letos koná v listopadu.
Právě Evolved mód představuje jednu z největších změn soubojového systému. Vedle něj bude nadále existovat i dosavadní Reborn mód, přičemž podrobnosti o úpravách jednotlivých povolání chtějí vývojáři představit až během samostatného několikahodinového vysílání. Cílem je nabídnout modernější ovládání nových tříd, aniž by bylo nutné kompletně překopávat zavedená povolání.
Změnami projde v datadisku také struktura hlavního příběhu. Všechna dosavadní rozšíření vás vedla poměrně lineárně z jedné oblasti do druhé, Evercold nabídne po úvodní části větší svobodu. Některé regiony bude možné navštívit v libovolném pořadí a hra se tomu automaticky přizpůsobí díky novému systému vyvažování obtížnosti, který upraví úroveň nepřátel, dungeonů i odměn podle zvolené cesty. Podle vývojářů šlo o jednu z technicky nejnáročnějších změn celého dodatku, což může znít úsměvně, na druhou stranu MMORPG pořád běží na 16 let starém základu.
Velké zemětřesení čeká i dlouhodobou progresi. Square Enix chce omezit pocit povinnosti přihlašovat se každý den, a proto postupně přesouvá odměny z denních aktivit na týdenní systém. Přibude také nová přehlednější nabídka aktivit i možnost přenášet část postupu mezi týdny. Významně se zjednoduší i správa vybavení – po dosažení maximální úrovně bude možné sdílet úroveň předmětů mezi různými povoláními, takže nebude nutné opakovaně farmit kompletní výbavu pro každou z tříd zvlášť.
Další očekávanou novinkou jsou pak v komunitě Character Action Skins. Nepůjde o kosmetické úpravy postav, ale o alternativní animace běžných akcí, jako je například teleportace, přičemž od patche 8.1 se systém rozšíří i na bojové schopnosti. Vedle toho dorazí rozsáhlejší editor postavy s detailnějším nastavením očí, rtů, barev vlasů či pleti, vrstvením malůvek a tetování nebo možností skrývat jednotlivé části vybavení.
Ani endgame nezůstane beze změn. Mezi stávající obtížnosti Normal a Savage přibude nová prostřední varianta raidů pro osmičlenné skupiny, která má usnadnit přechod k nejtěžším výzvám. Zatímco Savage bude dál odměňovat nejlepší výbavou, nová obtížnost nabídne speciální sezónní výstroj postupně vylepšovanou opakovaným hraním.
Po vydání datadisku v příštím roce doznají změn také věrní společníci Chocobové. Nově si je od updatu 8.1 budete moct vzít i do boje a tvořit speciální party o dvou hráčích a jejich doprovodu. Zvažují přepracování jejich šlechtění kvůli balancu, změní se i jejich ovládání, protože původní systém s jejich přítomností v soubojích nepočítal.
Fanoušci XIV se mohou těšit také na dvě velké spolupráce. Osmičlenná raidová série Beyond the Lifestream zavede hráče do světa remaku Final Fantasy VII pod dohledem Naokiho Hamagučiho, Motomua Torijamy, Kazušigeho Nojimy a Tecuji Nomury. Do čtrnáctky v rámci spolupráce zamíří také nové minihry pro Gold Saucer, zejména PC hráče pak jistě potěší nová tematická psací minihra, kde budou nepřátele porážet psaním frází z univerza na klávesnici, potažmo skiny na motivy Tify a Barreta.
První část spolupráce s FFVII by do MMO měla dorazit v rámci patche 8.0.1, který by měl dorazit zhruba dva týdny po startu Evercold.
Vedle toho pokračují i přípravy dříve oznámeného crossoveru s Evangelionem nazvaného Ghosts of Desire, na kterém spolupracuje režisér a výtvarník Mahiro Maeda známý mimo jiné z filmového Evangelionu nebo z konceptů pro Mad Max: Zběsilá cesta.
Na závěr keynote padlo i datum vydání Final Fantasy XIV pro Nintendo Switch 2. Nová verze dorazí už 4. srpna a nabídne měsíční zkušební období zdarma, které má vývojářům pomoci otestovat vytížení serverů. Zároveň bylo potvrzeno, že pokračování příběhu vedoucího k datadisku Evercold dorazí společně s limitovaným povoláním Beastmaster v rámci patche 7.56 už 8. září letošního roku. Od října se pak bude testovat nový systém hledání party na bázi regionů, kam také přibudou nové filtry a další drobná vylepšení.