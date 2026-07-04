Final Fantasy VII Revelation možná nebude definitivní konec. Uzavřou příběh až rozšíření?
zdroj: Square Enix

Final Fantasy VII Revelation možná nebude definitivní konec. Uzavřou příběh až rozšíření?

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

4. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Galerie

Final Fantasy VII Revelation má být grandiózním zakončením modernizované poutě Clouda, která začala už v roce 2020. Square Enix slibuje kompletní balení, kde se potkají všechny klíčové postavy napříč celým rozšířeným světem. Ale existuje možnost, že základní hra nakonec nepřinese úplný konec příběhu.

Nedávný únik z databáze Epicu (děkujeme EpicDB) odhalil řadu doplňků, které má titul dostat, stejně jako různorodé edice. Nic z toho zatím studio oficiálně neoznámilo, avšak seznam je natolik podrobný, že už bují různorodé spekulace o tom, co napěchovaný výčet může pro hru znamenat.

zdroj: Square Enix

Epicentrem šrumce je položka nazvaná Story Expansion Pass, jejíž název naznačuje, že příběh bude pokračovat, nebo se alespoň minimálně rozvíjet i po skončení hlavní kampaně. A jelikož jde o sezóní propustku, očekávat lze rovnou vícero podobných dodatků. V databázi se jich celkově objevilo devět, ale pravděpodobně většina z nich představuje spíše kosmetické balíčky či menší doplňky.

Jediná hra z aktuální trilogie, která dostala rozsáhlé příběhové rozšíření, byl první Final Fantasy VII Remake. S příchodem na konzole aktuální generace a PC přinesl kapitolu zvanou Intergrade, která se zaměřila na Yuffie. Přídavky pro poslední díl by tak mohly jít v podobném duchu a dokončit některé nedořešené dějové linie, případně sloužit jako velkolepé rozloučení s osazenstvem. Vždyť třeba podobně laděná Citadela pro Mass Effect 3 stále patří mezi nejlepší DLC všech dob.

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Kromě příběhového obsahu se ale zřejmě můžeme těšit na tři různé edice. Kromě standardní má do obchodů dorazit Premium a Premium Plus. Prostřední by mohla obsahovat přístup právě k sérii menších dodatků, zatímco nejdražší může zahrnovat i zmíněný Story Expansion Pass. Překvapením pak v dnešní době není ani bonus k vytvoření předobjednávky libovolné z edic.

Konkrétní informace nakonec přinese až oficiální spuštění předobjednávek, které by na sebe nemuselo nechat dlouho čekat. Final Fantasy VII Revelation se má na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Switchi 2 objevit někdy na jaře příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
remake final fantasy VII
Zdroje:
Square Enix, EpicDB
Hry:
Final Fantasy VII Revelation
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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