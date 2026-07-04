Final Fantasy VII Revelation možná nebude definitivní konec. Uzavřou příběh až rozšíření?

Final Fantasy VII Revelation má být grandiózním zakončením modernizované poutě Clouda, která začala už v roce 2020. Square Enix slibuje kompletní balení, kde se potkají všechny klíčové postavy napříč celým rozšířeným světem. Ale existuje možnost, že základní hra nakonec nepřinese úplný konec příběhu.
Nedávný únik z databáze Epicu (děkujeme EpicDB) odhalil řadu doplňků, které má titul dostat, stejně jako různorodé edice. Nic z toho zatím studio oficiálně neoznámilo, avšak seznam je natolik podrobný, že už bují různorodé spekulace o tom, co napěchovaný výčet může pro hru znamenat.
Epicentrem šrumce je položka nazvaná Story Expansion Pass, jejíž název naznačuje, že příběh bude pokračovat, nebo se alespoň minimálně rozvíjet i po skončení hlavní kampaně. A jelikož jde o sezóní propustku, očekávat lze rovnou vícero podobných dodatků. V databázi se jich celkově objevilo devět, ale pravděpodobně většina z nich představuje spíše kosmetické balíčky či menší doplňky.
Jediná hra z aktuální trilogie, která dostala rozsáhlé příběhové rozšíření, byl první Final Fantasy VII Remake. S příchodem na konzole aktuální generace a PC přinesl kapitolu zvanou Intergrade, která se zaměřila na Yuffie. Přídavky pro poslední díl by tak mohly jít v podobném duchu a dokončit některé nedořešené dějové linie, případně sloužit jako velkolepé rozloučení s osazenstvem. Vždyť třeba podobně laděná Citadela pro Mass Effect 3 stále patří mezi nejlepší DLC všech dob.
Kromě příběhového obsahu se ale zřejmě můžeme těšit na tři různé edice. Kromě standardní má do obchodů dorazit Premium a Premium Plus. Prostřední by mohla obsahovat přístup právě k sérii menších dodatků, zatímco nejdražší může zahrnovat i zmíněný Story Expansion Pass. Překvapením pak v dnešní době není ani bonus k vytvoření předobjednávky libovolné z edic.
Konkrétní informace nakonec přinese až oficiální spuštění předobjednávek, které by na sebe nemuselo nechat dlouho čekat. Final Fantasy VII Revelation se má na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Switchi 2 objevit někdy na jaře příštího roku.