Final Fantasy VII Revelation chce být kompletním balením, kde se objeví i postavy ze spin-offů
zdroj: Square Enix

Final Fantasy VII Revelation chce být kompletním balením, kde se objeví i postavy ze spin-offů

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

25. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Galerie

Jestli je někdo z letošního Summer Game Festu zklamaný, fanoušci kultovního Final Fantasy do této skupiny rozhodně nepatří. Square Enix na závěr hlavní konference konečně odhalil Final Fantasy VII Revelation, které završí opulentní předělaný příběh kolem Clouda. Kromě něj se ale ve hře objeví i několik dalších, možná nečekaných postav.

Finále pokračuje ve všeobjímající tendenci a do svého příběhu chce zahrnout rozšířené univerzum sedmého dílu. Vedoucí série Naoki Hamaguči potvrdil, že v závěru trilogie můžete očekávat ještě více odkazů na různé koncepty, ale především také postavy, které v základní kostře původně nebyly.

zdroj: Square Enix

Potvrdil to v odpovědi na nedávné akci v Šanghaji, kde se jeden z přítomných dotázal, jestli se ve hře znovu objeví Cissnei, tedy postava z Final Fantasy VII: Crisis Core, která se překvapivě objevila i v Rebirth. Ohledně ní sice zatím mlžil, nicméně navázal poměrně jasným sdělením.

„Předělaná série Final Fantasy VII není pouhým přetvořením původního díla, ale naším cílem je vytvořit jediné a nové Final Fantasy VII, které v sobě spojí prostředí a koncepty všech předchozích spin-offů, jako jsou Advent Children, Dirge of Cerberus a Crisis Core,“ sdělil.

Vzhledem k tomu, že se tento přístup promítne i do Revelation, můžete očekávat plodný výčet navrátilců a rozhodně se nebude omezovat pouze na Cissnei. Hamaguči a jeho tým zkrátka chtějí vytvořit dílo, které potěší a uspokojí očekávání fanoušků pestrého výčtu postav.

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A že je z čeho brát. Svět kolem Clouda a jeho party se za bezmála třicet let znatelně rozšířil. Současně se ale tým ocitá na mírně tenkém ledě, protože řada z těchto odboček se nesetkala s vysloveně nadšeným přijetím. Právě třeba střílečka Dirge of Cerberus vysloveně nezářila, stejně jako animovaný film Advent Children, který si nicméně v průběhu let fanoušky našel, a to i u nás díky četným uvedením v České televizi.

Na druhou stranu se zatím všechny novodobé díly mohou chlubit pozitivním přijetím a nakonec je příjemné, když dříve odepsané myšlenky či postavy dostanou další šanci v novém provedení. Jak se to povede tentokrát, zjistí majitelé PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintenda Switch 2 v roce 2027.

Smarty.cz
Tagy:
remake final fantasy VII
Zdroje:
Square Enix, Games Radar
Hry:
Final Fantasy VII Revelation
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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