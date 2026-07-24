Filmový Resident Evil vypadá brilantně. Plnohodnotná ukázka potěší i hráče

Resident Evil je značkou, která ve světě digitálních her v posledních letech dostává jeden hit za druhým, avšak na stříbrném plátně ani v televizi se mu zatím tolik nedařilo. Pokusy o převedení milované značky do hrané podoby v nejlepším případě skončily v kategorii „guilty pleasure“, v horším vyloženě v koši. Letos ovšem přichází naděje, jejíž t-Virus má zatím nesmírnou potenci.
Další filmová adaptace, o kterou se postarala vycházející hvězda hororové žánru Zach Cregger, dokázala přesvědčit už v první ochutnávce. Zlí jazykové (včetně mě) u ní sice trochu žehrali, že v ní nevidí moc spojitostí se značkou, ale z filmového hlediska byla nebývale působivá, stejně jako aktuální ukázka (výše).
Stopáží sice není tak daleko od předchozí ochutnávky, avšak slepuje v sobě daleko více výjevů, v nichž konečně potěší i několik jasných pomrknutí směrem k fanouškům předloh. Ikonický psací stroj pro ukládání pozice či bezradné hledání nábojů v šuplíku jsou momenty, které na tváři dokáží vykouzlit úsměv. Kolem nich se mezitím staví atmosférická podívaná plná sympaticky dravých, čvachtavých a nepříjemným výjevů, které slibují adrenalinovou podívanou.
Jistě, stále platí, že pokud od svého filmu žádáte přehlídku známých postav a převedení ikonických výjevů, tady budete mít smůlu. I mě samotného trochu mrzí, že zdejší Raccoon City nemá přesně tu atmosféru, kterou bych si žádal. Ale pokud se člověk od toho oprostí, s velkou pravděpodobností ho čeká milé překvapení.
A nakonec režisérův přístup může být přesně tím, co značka potřebuje. Místo přímé adaptace se tu vypráví paralelní události k příběhu Resident Evilu 2, takže se jednotlivosti nemusí tolik ohýbat pro potřeby filmu a tvůrce má volnější ruce. Současně snaha o zachycení událostí z civilního pohledu sympaticky pracuje s groteskností, s níž si Gregger tak krásně hrál už u svých předchozích filmů Barbar a Hodina zmizení.
Jak nakonec tato naděje dopadne, zjistí tuzemští fanoušci a diváci už 17. září, kdy se Resident Evil podívá do kin. A jelikož jsme na něj sami nesmírně zvědaví, s velkou pravděpodobností si budete moci počíst, co si o něm nakonec myslíme.