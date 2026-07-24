zdroj: Sony Pictures Entertainment

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Filmový Resident Evil vypadá brilantně. Plnohodnotná ukázka potěší i hráče

24. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Resident Evil je značkou, která ve světě digitálních her v posledních letech dostává jeden hit za druhým, avšak na stříbrném plátně ani v televizi se mu zatím tolik nedařilo. Pokusy o převedení milované značky do hrané podoby v nejlepším případě skončily v kategorii „guilty pleasure“, v horším vyloženě v koši. Letos ovšem přichází naděje, jejíž t-Virus má zatím nesmírnou potenci.

Resident Evil (film 2026)
Resident Evil film
Resident Evil film
Galerie

Další filmová adaptace, o kterou se postarala vycházející hvězda hororové žánru Zach Cregger, dokázala přesvědčit už v první ochutnávce. Zlí jazykové (včetně mě) u ní sice trochu žehrali, že v ní nevidí moc spojitostí se značkou, ale z filmového hlediska byla nebývale působivá, stejně jako aktuální ukázka (výše).

Stopáží sice není tak daleko od předchozí ochutnávky, avšak slepuje v sobě daleko více výjevů, v nichž konečně potěší i několik jasných pomrknutí směrem k fanouškům předloh. Ikonický psací stroj pro ukládání pozice či bezradné hledání nábojů v šuplíku jsou momenty, které na tváři dokáží vykouzlit úsměv. Kolem nich se mezitím staví atmosférická podívaná plná sympaticky dravých, čvachtavých a nepříjemným výjevů, které slibují adrenalinovou podívanou.

Jistě, stále platí, že pokud od svého filmu žádáte přehlídku známých postav a převedení ikonických výjevů, tady budete mít smůlu. I mě samotného trochu mrzí, že zdejší Raccoon City nemá přesně tu atmosféru, kterou bych si žádal. Ale pokud se člověk od toho oprostí, s velkou pravděpodobností ho čeká milé překvapení.

Resident Evil Veronica
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A nakonec režisérův přístup může být přesně tím, co značka potřebuje. Místo přímé adaptace se tu vypráví paralelní události k příběhu Resident Evilu 2, takže se jednotlivosti nemusí tolik ohýbat pro potřeby filmu a tvůrce má volnější ruce. Současně snaha o zachycení událostí z civilního pohledu sympaticky pracuje s groteskností, s níž si Gregger tak krásně hrál už u svých předchozích filmů Barbar a Hodina zmizení.

Jak nakonec tato naděje dopadne, zjistí tuzemští fanoušci a diváci už 17. září, kdy se Resident Evil podívá do kin. A jelikož jsme na něj sami nesmírně zvědaví, s velkou pravděpodobností si budete moci počíst, co si o něm nakonec myslíme.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa filmy filmová adaptace zombie horor akční HD remake 3rd person third person resident evil
Zdroje:
Sony Pictures Entertainment
Hry:
Resident Evil 2 Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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