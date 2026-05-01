Filmový Resident Evil terorizuje už v první ukázce. S hrami má společného málo
zdroj: Sony

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

1. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Filmové adaptace videoher mají letos jedno zvláštní želízko v ohni, které zastává nový Resident Evil. Série je sice v hrané podobě trochu prokletá, nicméně na letošním snímku pracuje šikovný Zach Cregger, který se v posledních letech stal novou hororovou nadějí díky Barbarovi a Hodině zmizení. Pozice, kterou novinka zjevně hodlá potvrdit.

zdroj: Sony

Sony Pictures Entertainment se včera vytasilo s první oficiální upoutávkou, která je fenomenální. Cregger dává na odiv svůj cit pro šponování atmosféry, nepříjemné momenty a práci s kamerou. V necelých dvou minutách se objeví řada znepokojivých výjevů (déšť nemrtvých!) a já se nebojím tvrdit, že si spoustu brilantních nápadů schovává ještě do samotného filmu.

Někteří fanoušci ale rozhodně budou brblat. Trailer zatím neukázal prakticky nic, co by se dalo přímo spojit se samotnou videoherní sérií. Možná řada bystrých očí spatří nějaká pomrknutí či přímé i nepřímé odkazy. Prozatím největší spojnici představuje snad jen Raccoon City, ve které se v některých částech proměnila i Praha, kde se snímek točil.

Cregger ale už v minulosti zmínil, že nechce adaptovat žádnou z konkrétních her. Místo toho předvede svůj vlastní příběh, kde bude hlavním hrdinou kurýr Bryan ztvárněný Austinem Abramsem. Chudákovi štěstí moc nepřeje, takže se jednoho dne vyskytne uprostřed epidemie, která má atmosférou blíže moderním hrám.

Resident Evil 2
Aktuality
Staré díly série Resident Evil se konečně objevily na Steamu

I proto očekávejte spíše komorní příběh, který bude poměrně svižně odvyprávěný - podle prvních zkazek se jeho stopáž pohybuje kolem střídmé hodiny a půl. Sevřenější pojetí bez zbytečných odkazů je ale dost možná přesně to, co značka potřebuje. Ostatně dosud žádná z filmových adaptací nebyla nikterak vynikající, ačkoliv první a třetí díl od Paula W. S. Andersona má své zábavné kvality.

Kromě Abramse se ve filmu objeví ještě známější Paul Walter Hauser, Kali Reis či Zach Cherry. Na scénáři se podílí Shay Hatten, jehož práci jste viděli třeba u Baleríny a Johna Wicka. Jestli se konečně povede prolomit prokletí značky, zjistíme v kinech 17. září.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa filmová adaptace zombie horor resident evil
Zdroje:
Sony Pictures Entertainment
Hry:
Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Nejnovější články