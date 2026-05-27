Filmový Elden Ring zřejmě zavítá i na hrad Stormveil

Natáčení filmového Elden Ringu od režiséra Alexe Garlanda pokračuje naplno a internetem se začínají šířit další záběry přímo z placu. Nejnovější video z natáčení naznačuje, že adaptace zůstane věrná předloze a možná zavede diváky přímo na hrad Stormveil ještě před událostmi samotné hry.
Krátké video zveřejněné na TikToku zachycuje kulisy kolem hradu Conwy na severním pobřeží Walesu, který produkce aktuálně využívá pro natáčení. Na hradbách si můžete povšimnout hlídkujících vojáků a místo působí o něco méně rozpadlým dojmem než v herní předloze, což opět rozjelo spekulace, že se minimálně část filmu bude odehrávat ještě před katastrofou známou jako Shattering, která vedla k událostem samotné hry.
Už podle dřívějších informací a náznaků má být film alespoň zčásti prequelem. Pokud chce Garland skutečně ukázat i období před rozpadem Lands Between, dává smysl ukázat Godrickovo sídlo ještě v době, kdy nebylo zničenou ruinou plnou znetvořených mutantů a nemrtvých vojáků.
Spekulace podporuje i fakt, že se ve filmu údajně objeví několik ikonických postav a nepřátel známých ze hry. Objevily se například náznaky v podobě dalších záběrů z natáčení, podle kterých by adaptace měla zahrnovat i nechvalně proslulého Dung Eatera ostřelovaného hlávkami salátu a další zeleninou, což fanoušci nadšeně přijali jako důkaz, že se Garland nesnaží svět Elden Ringu příliš zjednodušovat pro mainstreamové publikum.
Samotné prostředí hradu Conwy zřejmě ještě projde důkladnou postprodukcí, ale film hodlá ve velkém využívat skutečné historické stavby, podobně jako se herní předloha inspirovala reálnou evropskou architekturou. Rozpočet snímku se má pohybovat nad 100 miliony dolarů (tedy nad 2 miliardami korun), kdy jde o zatím nejambicióznější projekt produkční společnosti A24, mimochodem natočený pro IMAX, a tak se dá očekávat, že podstatná část budgetu padne kromě zeleniny a pronájmu hradů také na CGI efekty.
I obsazení filmového Elden Ringu velkým ambicím vcelku odpovídá, objeví se v něm kupříkladu Cailee Spaeny, Nick Offerman, Kit Connor nebo Ben Whishaw. Premiéra snímku je momentálně plánovaná na 3. března 2028.
Do té doby čeká fanoušky studia FromSoftware, potažmo Switche 2, několik dalších pozoruhodných projektů. Na konzoli od Nintenda má vyjít Elden Ring: Tarnished Edition s dvojicí nových tříd, které se chystají i na ostatní platformy, stejně jako exkluzivní multiplayerový projekt The Duskbloods. S oběma se počítá na letošní rok.