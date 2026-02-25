Filmový BioShock od Netflixu má vyjít společně s novou hrou
zdroj: Irrational Games

Filmový BioShock od Netflixu má vyjít společně s novou hrou

iPad iPhone PC PlayStation 3 Xbox 360 MAC iOS PlayStation 5 Xbox Series

25. 2. 2026 10:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

BioShock Infinite
BioShock Infinite
BioShock Infinite
Galerie

Adaptace série BioShock se po letech přešlapování na místě znovu hlásí o slovo. Producent Roy Lee v rozhovoru pro Collider naznačil, že připravovaný film pro Netflix nemá být jen adaptací slavné značky v rámci aktuálních trendů, ale součástí širší strategie. Cílem je údajně sladit premiéru snímku s vydáním nového herního BioShocku.

bioshock
Aktuality
Filmový BioShock zadaptuje první hru

Lee uvedl, že Netflix i držitel práv, vydavatelství Take-Two Interactive, jsou „velmi natěšení, aby film vyšel“, protože plán počítá s tím, že se časově potká s některou z potenciálních nových verzí hry.

Konkrétní titul sice nejmenoval, ale ve vzduchu visí především dlouho vyvíjený BioShock 4, který má podle šéfa Take-Two Strausse Zelnicka rozhodně dřív nebo později bezpochyby vyjít. Vývoj však podle dostupných informací prošel částečným restartem a studio Cloud Chamber relativně nedávno zasáhlo i propouštění. Na pozici šéfky studia tehdy Kelley Gilmore vystřídal Rod Fergusson, který v Blizzardu dlouhá léta šéfoval Diablu.

O hře samotné stále nemáme prakticky žádné konkrétní informace - víme ale, že se na ní nebude podílet původní autor vize Ken Levine, který ve svém studiu Ghost Story Games chystá novou vtahovku Judas.

Filmová adaptace samotná má ovšem za sebou ještě delší a klikatější cestu než čtvrtý díl hry. Už před více než deseti lety se o ni pokoušel režisér Gore Verbinski, který chtěl velkorozpočtovou verzi pro kina bez kompromisů. Projekt tehdy údajně ztroskotal na obavách studia z vysokých nákladů a rizika po finančním neúspěchu Watchmen. Nynější verzi má režírovat Francis Lawrence, tvůrce několika dílů Hunger Games.

Lawrence má ale momentálně plné ruce práce s adaptací románu The Long Walk a šestým dílem The Hunger Games s podtitulem Sunrise on the Reaping. Podle Leeho stráví ještě několik měsíců v postprodukci, a proto se začátek natáčení BioShocku pravděpodobně posune až na příští rok. „Postupně se k realizaci projektu dostáváme, ale víte, jak to chodí. Do cesty se může postavit spousta věcí. Záměr je ale začít točit příští rok,“ říká producent.

Lee už dříve zmínil, že po změnách ve vedení Netflixu došlo k úpravě měřítka chystané adaptace. Místo bombastického blockbusteru má tak vzniknout komornější, osobnější film s lépe kontrolovatelným rozpočtem. Měl by se nicméně držet děje prvního herního dílu. Na scénáři pracují Michael Green a Justin Rhodes, kdo si ve snímku zahraje, zatím nevíme.

Smarty.cz
Tagy:
akční sandbox Bioshock (série)
Zdroje:
Collider
Hry:
Bioshock BioShock 4
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup

Nejnovější články