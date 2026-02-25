Filmový BioShock od Netflixu má vyjít společně s novou hrou

Adaptace série BioShock se po letech přešlapování na místě znovu hlásí o slovo. Producent Roy Lee v rozhovoru pro Collider naznačil, že připravovaný film pro Netflix nemá být jen adaptací slavné značky v rámci aktuálních trendů, ale součástí širší strategie. Cílem je údajně sladit premiéru snímku s vydáním nového herního BioShocku.
Lee uvedl, že Netflix i držitel práv, vydavatelství Take-Two Interactive, jsou „velmi natěšení, aby film vyšel“, protože plán počítá s tím, že se časově potká s některou z potenciálních nových verzí hry.
Konkrétní titul sice nejmenoval, ale ve vzduchu visí především dlouho vyvíjený BioShock 4, který má podle šéfa Take-Two Strausse Zelnicka rozhodně dřív nebo později bezpochyby vyjít. Vývoj však podle dostupných informací prošel částečným restartem a studio Cloud Chamber relativně nedávno zasáhlo i propouštění. Na pozici šéfky studia tehdy Kelley Gilmore vystřídal Rod Fergusson, který v Blizzardu dlouhá léta šéfoval Diablu.
O hře samotné stále nemáme prakticky žádné konkrétní informace - víme ale, že se na ní nebude podílet původní autor vize Ken Levine, který ve svém studiu Ghost Story Games chystá novou vtahovku Judas.
Filmová adaptace samotná má ovšem za sebou ještě delší a klikatější cestu než čtvrtý díl hry. Už před více než deseti lety se o ni pokoušel režisér Gore Verbinski, který chtěl velkorozpočtovou verzi pro kina bez kompromisů. Projekt tehdy údajně ztroskotal na obavách studia z vysokých nákladů a rizika po finančním neúspěchu Watchmen. Nynější verzi má režírovat Francis Lawrence, tvůrce několika dílů Hunger Games.
Lawrence má ale momentálně plné ruce práce s adaptací románu The Long Walk a šestým dílem The Hunger Games s podtitulem Sunrise on the Reaping. Podle Leeho stráví ještě několik měsíců v postprodukci, a proto se začátek natáčení BioShocku pravděpodobně posune až na příští rok. „Postupně se k realizaci projektu dostáváme, ale víte, jak to chodí. Do cesty se může postavit spousta věcí. Záměr je ale začít točit příští rok,“ říká producent.
Lee už dříve zmínil, že po změnách ve vedení Netflixu došlo k úpravě měřítka chystané adaptace. Místo bombastického blockbusteru má tak vzniknout komornější, osobnější film s lépe kontrolovatelným rozpočtem. Měl by se nicméně držet děje prvního herního dílu. Na scénáři pracují Michael Green a Justin Rhodes, kdo si ve snímku zahraje, zatím nevíme.