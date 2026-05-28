Fascinující podpora No Man's Sky pokračuje. Postavte se nebezpečnému mimozemskému roji

Brilantní podpora vesmírného sandboxu No Man's Sky pokračuje. Po dubnovém vydání „pokémoní“ minihry přichází další velká aktualizace, tentokrát s označením 6.4 a jménem The Swarm. A přesně titulní mimozemský roj bude jeho hlavní novinkou.
Vesmírné cestovatele čeká nová, časově limitovaná kampaň, v níž musí porazit zákeřnou hrozbu, odhalit pradávná tajemství a spojit síly s celou komunitou, abyste nebezpečí vyhnali pryč z této reality. Jako odměnou vám nebude jen stylová výzbroj, ale také památný střet s obludnou lodí, kterou porazíte, jen pokud proletíte smrtícím kruhem laserů, abyste zasáhli zranitelné jádro.
Má to ovšem jeden háček. Expedice tentokrát rozdělí komunitu do tří týmů, kde každý představuje jeden aspekt duše Travellerů. Každá část je sice nepostradatelná, ale jen jedna z nich dotáhne boj proti roji do sladkého konce a bude navždy oslavovaná napříč zdejším nekonečným vesmírem.
Galaxii mezitím zaplavily hordy rychlých lodí, s nimiž si vyzkoušíte boj proti přesile. Po jejich poražení lze „těla“ rozebrat a odhalit, jaký blahodárný mok proudí jejich obvody, čímž pomůžete celému záměru. Například vývojem a konstrukcí speciálního zařízení s potenciálem novou hrozbu oslabit. Zároveň se připravíte na ono finální střetnutí, které je na poměry hry vysloveně obří a vyžaduje alespoň trochu přípravy a ideálně parťáky.
Nicméně v bezpečí nebudete ani na zemi. Hbité planetární skupinky brání své padlé bratříčky a nebojí se vám sáhnout na život. V takových situacích pomůže třeba exkluzivní raketový batoh Direwasp Flightpack či puška Direwasp Disintegrator, jež představuje jednu z odměn za účast. A jelikož je vyrobená ze speciálních slitin, jde o nebezpečný kus výbavy.
Mezi další získatelné bonusy patří bonusové sady vlajek a dekorativních plakátů, kde každý tým má svou vlastní verzi. Kromě novinek se Hello Games zaměřili i na několik vylepšení a opravy, kam patří lepši viditelnost nepřátelských lodí, pády a problémy při hraní ve 4K na PlayStationu 5 Pro a další optimalizace. The Swarm je stejně jako všechny předchozí aktualizace zdarma a vychází na všech platformách, kde je No Man's Sky dostupné.