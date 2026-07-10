Farmaření ve VR i 3D. Mod pro Stardew Valley nabízí unikátní změnu perspektivy
zdroj: Concerned Ape

Farmaření ve VR i 3D. Mod pro Stardew Valley nabízí unikátní změnu perspektivy

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10. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Stardew Valley
Stardew Valley
stardew valley
Galerie

Stardew Valley je etalonem nezávislého hitu, díky jehož úspěchu si ConcernedApe může vzít klidně několik let na vývoj další své hry. 2D farmaření si zamiloval bezpočet lidí, kteří se k němu opakovaně vracejí. No a díky odhodlanému fanouškovi se do něj mohou vrhnout i v další dimenzi.

Kittycatcasey chystá unikátní režim, díky němuž se do místního idylického světa můžete ponořit ze zcela jiného úhlu. Hru totiž překlápí do pohledu z první osoby, přičemž vytahuje textury do 3D. Vzhledem k omezením přirozeně nesmíte očekávat plnohodnotnou třetí dimenzi prostoru, spíše pseudo 3D ve stylu stařičkého Wolfensteina.

Přesto je změna působivá, už jen z pohledu toho, že i s ní hra funguje a zachovává si jádro původního zážitku. Můžete se tak procházet po malebném světě, promlouvat s milovanými postavami, sledovat měnící počasí a sklízet úrodu. Jenom z kompletně jiné perspektivy, která i přes podobnost mechanismů v zásadě mění herní zážitek.

Jistě, nedostatky jsou zřejmé. Modifikace využívá existujících herních prvků a mapuje je do 3D roviny, nic tedy nevytváří tak úplně od nuly. Hlavní ale je, že se s modem můžete pustit rovnou i do virtuální reality, ačkoliv je pravda, že tak Stardew Valley najednou vypadá dost jako Minecraft.

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Navíc se zdá, že bychom se v budoucnu mohli dočkat i zaoblení momentálně poněkud neotesaných hran. Podle Kittycatcasey jde aktuálně o brzkou, rozpracovanou verzi. V těch následujících tedy plánuje přidat jedinečné 3D modely, díky čemuž zmizí pocit lehké nesourodosti. Jen to asi bude chvíli trvat, protože při jejich tvorbě nevyužívá služeb umělé inteligence, což na jednu stranu jistě řada lidí ráda uslyší, na tu druhou ale poctivá ruční práce zabere podstatně víc času.

I kvůli tomu je tak otázkou, kdy modifikace zvaná The Third Dimension vůbec vyjde. Aspoň se tak mohou uzavírat sázky, jestli ji modder stihne dokončit předtím, nebo potom, než se na trhu objeví Haunted Chocolatier. Osobně bych v tomto případě vsadil na fanouškovskou tvorbu.

Smarty.cz
Tagy:
farma simulace multiplayer pixel art farmaření indie hra
Zdroje:
Rock, Paper, Shotgun
Hry:
Stardew Valley
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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