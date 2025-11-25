Far Cry míří na televizní obrazovky v seriálové adaptaci
Ubisoft potvrdil, že vzniká hraný seriál podle Far Cry. Projekt připravuje stanice FX a podílejí se na něm Noah Hawley, známý díky seriálům Fargo a Alien: Earth, a Rob Mac, který se proslavil v It's Always Sunny in Philadelphia. Počítá se hned s několika sériemi v různých prostředích, ostatně jako tomu je i u hry samotné.

Hawley v rozhovoru řekl, že právě antologická povaha Far Cry ho na herní sérii vždy fascinovala. Každý díl nabízí nové prostředí i novou partu postav, a přesně tímto stylem se bude řídit i samotný seriál. Každá řada dostane vlastní kulisy, vlastní příběh a nový ansámbl. Podle Ubisoftu má být struktura opravdu věrná herní předloze.

Rob Mac, který bude kromě účinkování figurovat u seriálu i jako výkonný producent, zmínil, že Ubisoft tvůrcům věří a předal jim jednu z nejsilnějších značek herního průmyslu. Mac má s herní tematikou svůj díl zkušeností – spolupracoval třeba na seriálu Mythic Quest, který letos skončil po čtyřech řadách.

Výběr prostředí je v podstatě neomezený. Série Far Cry už hráče zavedla do Mikronésie, Afriky, Nepálu, na Kubu nebo do americké Montany. A to nemluvíme o divočejších spin-offech, jakým je středověk z Far Cry Primal, osmdesátkové sci-fi z Far Cry Blood Dragon nebo postapo z Far Cry New Dawn.

zdroj: Vlastní

Bohužel musíme připomenout, že nejde o první pokus převést Far Cry mimo herní médium. V roce 2008 vznikl laciný celovečerák od Uweho Bolla, který se mezi fanoušky proslavil jako většina jeho děl hlavně komediálním potenciálem. Na opačné straně spektra stojí animovaný Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix od Netflixu, který naopak sklízí pochvaly.

Seriál Far Cry zatím nemá stanovené datum premiéry, ale vzhledem k tvůrčí dvojici Hawley–Mac půjde o projekt, který by se mohlo vyplatit sledovat. Se seriálovými adaptacemi her se poslední dobou roztrhl pytel. Kromě už běžícího The Last of Us a Falloutu můžeme zmínit chystaný seriál Tomb Raider, God of War, Life is Strange, Wolfenstein, Mass Effect i Assassin's Creed.

Nejnovější články