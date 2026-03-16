Fanoušci starých Tomb Raiderů se zlobí. Do remasterované kolekce dorazil nešťastný patch

Pamětníci si mohli díky Aspyru zavzpomínat už na řadu her. Mezi nimi jsou samozřejmě i první díly legendární série Tomb Raider, které dostaly hned dvě poměrně příjemné kolekce, o čemž svědčí i Pavlova spokojená recenze na Tomb Raider I-III Remastered. Zdá se ale, že společnost nechce, aby jejich tituly lidé vnímali pozitivně.
Do zmíněného remasteru zamířila nová aktualizace, která obratem popudila řadu fanoušků. Nikterak nově přidaným režimem výzvy, 15 novými achievementy a verzemi pro mobily a Nintendo Switch 2, ale deseti diskutabilními oblečky, jejichž kvalita je rozhodně ke zvážení. Podivné textury, nesmyslné symboly a struktury, kvůli nimž si řada lidí myslí, že jde o další z děl umělé inteligence.
I když zatím nikdo nepotvrdil, že si vývojáři ulehčili práci s pomocí AI, původní vedoucí uměleckého oddělení, které na remasterech pracovalo, už potvrdil, že on ani nikdo z původního celku v Saberu s updatem nemají nic společného. Nedostatky jdou proto na vrub čistě vydávajícímu Aspyru.
Změny hráče nakonec rozlítily natolik, že svou nespokojenost dali najevo uživatelskými recenzemi. Na Steamu je proto odezva z posledních dnů smíšená a palec nahoru za update dává pouze 40 % tamních uživatelů. Je nicméně třeba ještě doplnit, že nejde pouze o nové oblečky, ale taktéž o technické obtíže. Update podle všeho v některých případech rozbil zvuky, narušil už existující textury, zhoršil umělou inteligenci nepřátel a v některých případech smazal uložené pozice.
Není to navíc poprvé, co se Aspyr potýká s podobným nařčením. V minulém roce ho žalovala francouzská dabérka kvůli neoprávněnému vytvoření replik s pomocí AI na základě jejího hlasu. Nakonec firma musela zajistit nápravu a bránila se tím, že aktualizace vznikla u externí firmy. Zjevně se stále nepoučila.
Kromě vzpomínání se fanoušci chrabré archeoložky mohou těšit na budoucnost. Letos vyjde reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis, na níž další rok naváže ambiciózní Tomb Raider: Catalyst. Současně se právě v těchto chvílích natáčí seriálová adaptace, kde si hlavní roli střihne Sophie Turner.