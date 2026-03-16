Fanoušci starých Tomb Raiderů se zlobí. Do remasterované kolekce dorazil nešťastný patch
zdroj: Aspyr

Fanoušci starých Tomb Raiderů se zlobí. Do remasterované kolekce dorazil nešťastný patch

16. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
Galerie

Pamětníci si mohli díky Aspyru zavzpomínat už na řadu her. Mezi nimi jsou samozřejmě i první díly legendární série Tomb Raider, které dostaly hned dvě poměrně příjemné kolekce, o čemž svědčí i Pavlova spokojená recenze na Tomb Raider I-III Remastered. Zdá se ale, že společnost nechce, aby jejich tituly lidé vnímali pozitivně.

Do zmíněného remasteru zamířila nová aktualizace, která obratem popudila řadu fanoušků. Nikterak nově přidaným režimem výzvy, 15 novými achievementy a verzemi pro mobily a Nintendo Switch 2, ale deseti diskutabilními oblečky, jejichž kvalita je rozhodně ke zvážení. Podivné textury, nesmyslné symboly a struktury, kvůli nimž si řada lidí myslí, že jde o další z děl umělé inteligence.

zdroj: Aspyr

I když zatím nikdo nepotvrdil, že si vývojáři ulehčili práci s pomocí AI, původní vedoucí uměleckého oddělení, které na remasterech pracovalo, už potvrdil, že on ani nikdo z původního celku v Saberu s updatem nemají nic společného. Nedostatky jdou proto na vrub čistě vydávajícímu Aspyru.

Změny hráče nakonec rozlítily natolik, že svou nespokojenost dali najevo uživatelskými recenzemi. Na Steamu je proto odezva z posledních dnů smíšená a palec nahoru za update dává pouze 40 % tamních uživatelů. Je nicméně třeba ještě doplnit, že nejde pouze o nové oblečky, ale taktéž o technické obtíže. Update podle všeho v některých případech rozbil zvuky, narušil už existující textury, zhoršil umělou inteligenci nepřátel a v některých případech smazal uložené pozice.

Lara Croft – Tomb Raider Underworld
Novinky
Vrátí se v seriálu i původní Lara? Na natáčení Tomb Raidera se objevila bývalá dabérka

Není to navíc poprvé, co se Aspyr potýká s podobným nařčením. V minulém roce ho žalovala francouzská dabérka kvůli neoprávněnému vytvoření replik s pomocí AI na základě jejího hlasu. Nakonec firma musela zajistit nápravu a bránila se tím, že aktualizace vznikla u externí firmy. Zjevně se stále nepoučila.

Kromě vzpomínání se fanoušci chrabré archeoložky mohou těšit na budoucnost. Letos vyjde reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis, na níž další rok naváže ambiciózní Tomb Raider: Catalyst. Současně se právě v těchto chvílích natáčí seriálová adaptace, kde si hlavní roli střihne Sophie Turner.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení

