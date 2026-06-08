Fanoušci JRPG budou mít žně. Představila se Persona 6 a datum vydání remaku čtyřky

Včerejší Xbox Game Showcase byl krásným překvapením pro všechny milovníky výletů do psychologických paláců a náročných témat obalených do vydatných JRPG. Atlus se rozhodl připravit hned dvě příjemná překvapení pro milovníky fenomenální série Persona, která tady s námi bude i v budoucnu.
Větším překvapením je rozhodně oficiální odhalení plnohodnotného šestého dílu. Jelikož uběhlo už dlouhých 10 let od vydání pětky, je Persona 6 vítaným pokračováním, o němž ale zatím skoro nic nevíme. Premiérové video ukázalo jen pár střípků z lokace připomínající hřbitov a oficiální logo, které mi z nějakého důvodu více připomíná bojovku než RPG.
Moc podrobností nepřidává ani stručný oficiální popisek, který slibuje koktejl tradičně milovaných prvků. Půjde tak znovu o charakteristickou směsici každodenní života a napínavého dobrodružství s nadpřirozenými prvky. Takže zatímco se budete snažit navazovat přátelství i milostné vztahy, chodit do školy a procházet testy, pod ulicemi klidných čtvrtí bublají temné městské legendy a okultní tajemno, jimž můžete čelit pouze vy, vaši věrní a samozřejmě Persony.
„Chystá se nové dobrodružství! Dlouho očekávaná další kapitola kultovní série JRPG přináší odvážný, nový samostatný příběh, který spojuje dojemný každodenní život a nové postavy s napínavým nadpřirozeným dobrodružstvím. Ať už je to vaše první hra ze série, nebo jste s ní od samého začátku, tohle je přesně pro vás,“ slibuje popis.
Kromě toho s jistotou víme, že Persona 6 vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S s povinnou přítomností v Game Passu. Ačkoliv datum vydání zatím neznáme, existuje jeden způsob, jak si čekání zkrátit. Je jím Persona 4 Revival – předělávka kultovního čtvrtého dílu, jež se na stejných platformách objeví 18. února 2027.
Čekejte aktualizované grafické zpracování, které má blíže moderním dílům, ale také milované postavy i dynamičtější systém soubojů během výprav do Půlnočního kanálu, kde se pokusíte nejen své blízké zachránit před jejich temným já. Pokud se podaří udržet laťka z Persony 3 Reload, jistě bude převládat spokojenost.