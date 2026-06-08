Fanoušci JRPG budou mít žně. Představila se Persona 6 a datum vydání remaku čtyřky
zdroj: foto: Persona 4

Fanoušci JRPG budou mít žně. Představila se Persona 6 a datum vydání remaku čtyřky

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
Galerie

Včerejší Xbox Game Showcase byl krásným překvapením pro všechny milovníky výletů do psychologických paláců a náročných témat obalených do vydatných JRPG. Atlus se rozhodl připravit hned dvě příjemná překvapení pro milovníky fenomenální série Persona, která tady s námi bude i v budoucnu.

Větším překvapením je rozhodně oficiální odhalení plnohodnotného šestého dílu. Jelikož uběhlo už dlouhých 10 let od vydání pětky, je Persona 6 vítaným pokračováním, o němž ale zatím skoro nic nevíme. Premiérové video ukázalo jen pár střípků z lokace připomínající hřbitov a oficiální logo, které mi z nějakého důvodu více připomíná bojovku než RPG.

zdroj: Atlus

Moc podrobností nepřidává ani stručný oficiální popisek, který slibuje koktejl tradičně milovaných prvků. Půjde tak znovu o charakteristickou směsici každodenní života a napínavého dobrodružství s nadpřirozenými prvky. Takže zatímco se budete snažit navazovat přátelství i milostné vztahy, chodit do školy a procházet testy, pod ulicemi klidných čtvrtí bublají temné městské legendy a okultní tajemno, jimž můžete čelit pouze vy, vaši věrní a samozřejmě Persony.

„Chystá se nové dobrodružství! Dlouho očekávaná další kapitola kultovní série JRPG přináší odvážný, nový samostatný příběh, který spojuje dojemný každodenní život a nové postavy s napínavým nadpřirozeným dobrodružstvím. Ať už je to vaše první hra ze série, nebo jste s ní od samého začátku, tohle je přesně pro vás,“ slibuje popis.

Persona 3 Reload
Recenze
Persona 3 Reload – recenze remaku stylového sociálního JRPG

Kromě toho s jistotou víme, že Persona 6 vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S s povinnou přítomností v Game Passu. Ačkoliv datum vydání zatím neznáme, existuje jeden způsob, jak si čekání zkrátit. Je jím Persona 4 Revival – předělávka kultovního čtvrtého dílu, jež se na stejných platformách objeví 18. února 2027.

Čekejte aktualizované grafické zpracování, které má blíže moderním dílům, ale také milované postavy i dynamičtější systém soubojů během výprav do Půlnočního kanálu, kde se pokusíte nejen své blízké zachránit před jejich temným já. Pokud se podaří udržet laťka z Persony 3 Reload, jistě bude převládat spokojenost.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy remake JRPG psychologický Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Atlus, Xbox
Hry:
Persona 4 Revival Persona 6
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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