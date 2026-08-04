zdroj: GOG

PC PlayStation 3 Xbox 360

Fallout: New California je obrovský prequel k New Vegas. Nainstalujete jej jedním kliknutím

4. 8. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Fallout: New California
Fallout: New California
Fallout: New California
Galerie

Modderská scéna kolem Falloutů je extrémně činná, takže máte-li chuť na trochu toho postapo dobrodružství, nemusíte čekat roky (teď už spíš dekády), než Bethesda vyplodí další díl slavné RPG série. Některé modifikace jdou dokonce tak daleko, že hru mění k nepoznání jako v případě veleúspěšného Fallout: London. K mání je nyní další gargantuánský projekt – Fallout: New California – který si navíc můžete na jedno kliknutí nainstalovat z GOGu.

Fallout: London
Dojmy z hraní
Fallout: London je skvostná ukázka postapokalyptické Evropy

Projekt, který funguje jako prequel k Fallout: New Vegas, se na platformu dostal v rámci iniciativy zaměřené na uchovávání starších her a komunitního obsahu. New California patří mezi nejambicióznější mody, jaké kdy pro Fallout vznikly. Nabízí zcela nový region, vlastní příběh, dabing, dynamickou rozhlasovou stanici a osm společníků.

Hráči se ujmou nové postavy pocházející z Vaultu 18 a vydají se do kalifornské pustiny. Během dobrodružství narazíte na známé frakce a protivníky včetně NCR, Enklávy, nájezdníků nebo supermutantů. První verze New California se objevila už v roce 2013, zatímco druhá a nakonec poslední významná část dorazila v roce 2018. Pak už se pracovalo na dodatečných pracech včetně závěrečného ladění výkonu, lovení bugů a dabingu.

Díky nové verzi na GOGu už nemusíte řešit složité ruční instalování souborů a kompatibilitu jednotlivých částí. Celý projekt lze nainstalovat prostřednictvím jednoduchého balíčku, k jehož spuštění je potřeba vlastnit Fallout: New Vegas. Mimochodem ultimátní edice slavného RPG je teď na GOGu v 60% slevě, takže ji pořídíte za 174 korun.

GOG rozhovor ahoj
Rozhovor
„GOG vznikl proto, aby klasické hry tiše nezmizely,“ říká šéf komunikace digitálního obchodu

Příchod New California na GOG navíc přichází v době, kdy se kolem série Fallout opět děje řada věcí. Bethesda v poslední době nastínila další plány pro značku, mezi nimiž mají být remastery Falloutu 3 a New Vegas, nový obsah pro Fallout 76 i Fallout Shelter a v dlouhodobějším horizontu také Fallout 5.

Než se ale některého z těchto projektů dočkáme, může Fallout: New California nabídnout desítky hodin nového obsahu v jednom z nejlépe hodnocených komunitních rozšíření.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi postapokalyptická
Zdroje:
GOG
Hry:
Fallout: New Vegas
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fallout - New California
Fallout - New California
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Final Fantasy Fan Fest a české hry || Chléb & Games
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Company of Heroes 3: Final Stand - Trailer
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání

Nejnovější články