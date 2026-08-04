Fallout: New California je obrovský prequel k New Vegas. Nainstalujete jej jedním kliknutím

Modderská scéna kolem Falloutů je extrémně činná, takže máte-li chuť na trochu toho postapo dobrodružství, nemusíte čekat roky (teď už spíš dekády), než Bethesda vyplodí další díl slavné RPG série. Některé modifikace jdou dokonce tak daleko, že hru mění k nepoznání jako v případě veleúspěšného Fallout: London. K mání je nyní další gargantuánský projekt – Fallout: New California – který si navíc můžete na jedno kliknutí nainstalovat z GOGu.
Projekt, který funguje jako prequel k Fallout: New Vegas, se na platformu dostal v rámci iniciativy zaměřené na uchovávání starších her a komunitního obsahu. New California patří mezi nejambicióznější mody, jaké kdy pro Fallout vznikly. Nabízí zcela nový region, vlastní příběh, dabing, dynamickou rozhlasovou stanici a osm společníků.
Hráči se ujmou nové postavy pocházející z Vaultu 18 a vydají se do kalifornské pustiny. Během dobrodružství narazíte na známé frakce a protivníky včetně NCR, Enklávy, nájezdníků nebo supermutantů. První verze New California se objevila už v roce 2013, zatímco druhá a nakonec poslední významná část dorazila v roce 2018. Pak už se pracovalo na dodatečných pracech včetně závěrečného ladění výkonu, lovení bugů a dabingu.
Díky nové verzi na GOGu už nemusíte řešit složité ruční instalování souborů a kompatibilitu jednotlivých částí. Celý projekt lze nainstalovat prostřednictvím jednoduchého balíčku, k jehož spuštění je potřeba vlastnit Fallout: New Vegas. Mimochodem ultimátní edice slavného RPG je teď na GOGu v 60% slevě, takže ji pořídíte za 174 korun.
Příchod New California na GOG navíc přichází v době, kdy se kolem série Fallout opět děje řada věcí. Bethesda v poslední době nastínila další plány pro značku, mezi nimiž mají být remastery Falloutu 3 a New Vegas, nový obsah pro Fallout 76 i Fallout Shelter a v dlouhodobějším horizontu také Fallout 5.
Než se ale některého z těchto projektů dočkáme, může Fallout: New California nabídnout desítky hodin nového obsahu v jednom z nejlépe hodnocených komunitních rozšíření.