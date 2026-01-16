Fallout jako reality show. Amazon chystá Fallout Shelter, soutěž o přežití ve vaultu

I druhá řada seriálového Falloutu je trefou do černého. Chytrá práce s předlohou, slušné produkční hodnoty i sympatický casting z něho dělají jednu z nejlepší adaptací her vůbec. Amazon si je úspěchu dobře vědom, a proto se rozhodl značku vytěžit znovu – tentokrát ovšem velmi nečekaným směrem.
Firma oznámila reality show Fallout Shelter, kde účastníci budou žít v protiatomovém krytu. Cílem je přežít sérii náročných výzev a získat finanční odměnu. Účastníci se budou muset poprat nejen s fyzickými a strategickými úkoly, ale také s morálními dilematy, která mají prověřit jejich charakter.
Celý koncept je postavený na systému dovedností S.P.E.C.I.A.L., takže se bude testovat síla, vnímavost, vytrvalost, charisma, inteligence, obratnost i štěstí. Důležitou roli má hrát také spolupráce v týmu.
„Fallout Shelter se odehrává v protiatomových krytech společnosti Vault-Tec a vrhá rozmanitou skupinu soutěžících do pohlcujícího světa plného výzev, inspirovaného charakteristickým černým humorem, retrofuturismem a postapokalyptickými příběhy o přežití, které jsou pro tuto sérii typické,“ slibuje oficiální synopse.
Sám netuším, co žánrový úkrok může přinést, asi ale tenhle experiment vlastně chápu. Reality show dlouhodobě patří mezi nejsledovanější televizní formáty a často se předhánějí v čím dál bizarnějších nápadech. Fallout tak mezi nimi jistě nezapadne. Přesto se nemohu neptat – proč?!
Podle Variety má Fallout Shelter nabídnout deset epizod. V těchto chvílích probíhá casting, takže pokud snad chcete zkusit štěstí a bylo vám alespoň 21 let, můžete. Natáčení bude probíhat v červnu po dobu tří týdnů.
Jedno se Amazonu upřít nedá – od premiéry seriálu se o Falloutu mluví víc než kdy dřív. Dokonce natolik, aby se Todd Howard rozhodl, že události seriálu přímo ovlivní chystaný pátý díl, tudíž se staly oficiální součástí univerza. Navíc si už teď můžete být jistí, že dostanete třetí řadu, která možná dorazí dříve, než byste čekali.