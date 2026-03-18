Fallout Chicago nabízí první demo. Obří mod pro New Vegas vás vezme do ruin velkoměsta
zdroj: tým Fallout Chicago

Fallout Chicago nabízí první demo. Obří mod pro New Vegas vás vezme do ruin velkoměsta

18. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Fallout Chicago
Fallout Chicago
Fallout Chicago
Fanouškovská scéna kolem Fallout: New Vegas opět dokazuje, že má postapokalyptickému RPG z roku 2010 pořád co nabídnout. Na internetu se objevilo první hratelné demo ambiciózního projektu Fallout Chicago, které svým rozsahem připomíná menší oficiální datadisk.

Jak název napovídá, se svými kurýry se budete moct vydat na východ, mimo vyprahlé nevadské pustiny, konkrétně do postapokalyptického Chicaga. Pochopitelně nepůjde jen o líbivou kulisu, v oblasti řádí různorodé frakce a v demu najdete rovnou celý první akt hlavní dějové linky, několik vedlejších questů a dostatek obsahu na to, abyste si mohli udělat jasnou představu o ambicích modderů.

Poprvé se projekt představil trailerem předloni, demo vyšlo během víkendové komunitní akce C3. Na rozdíl od typických modů pro New Vegas, které se obvykle drží původního pouštního zasazení, se Fallout Chicago nebojí hustší městské zástavby, která připomíná spíš Fallout 3.

Hlavní konflikt se točí kolem střetu odborářské mafie a středozápadní větve Bratrstva oceli, známé mimo jiné z Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Návaznost na méně probádané části loru a mapy dodává modu zajímavý potenciál, a pokud potřebujete dále přesvědčovat, třeba vás naláká popisek od vedoucího projektu Grimdose: „Vydáte se odhalovat tajemství předválečné éry i řešit poválečnou politiku mezi Union Mob a Midwest Brotherhood. Chicago je nebezpečné a plné zrady. Máte na to splnit svou misi? Sakra, vždyť tohle měl být jen vedlejšák.“

Kromě zajímavě zamotané zápletky slibuje Fallout Chicago i nové herní mechanismy. Demo naznačuje obchod s drogami, možnost ukládat peníze do banky a také vlastnit (a možná i provozovat) podniky. Nechybí ani nový společník, vybavení a netradiční mobilní základna v podobě vlaku.

I přes slibnou první ochutnávku ale práce na projektu ani zdaleka nekončí. Tvůrci chystají další dvě kapitoly příběhu, dokončit interiéry některých budov, přidat další parťáky i víc namluvených postav. Nadále hodlají vylepšovat i zmíněný obytný vlak. 

Zatímco Fallout 5 zůstává v nedohlednu a The Elder Scrolls VI má v Bethesdě jasnou prioritu spolu s podporou života pro Starfield, nezbývá než se spolehnout na věrnou modderskou komunitu. Demo Falloutu Chicago je dostupné zdarma na NexusMods a rozhodně působí jako projekt, který by mohl alespoň na chvíli ukojit hlad po pokračování jen podpořený nedávným seriálem.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
