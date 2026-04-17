Fairgame$ nadále existují. Pokusí se vstoupit do extrakčních vod

Fairgame$ je jeden z těch projektů, jemuž neúspěch hráči predikovali už během představení. Další PvP akce, která chce působit nesmírně dynamicky a „cool“, svou stylizací ani nápadem nestrhla. Navíc ji evidentně provází problémy, jelikož od odhalení v roce 2023 je kolem ní ticho, zatímco ze studia odešla jeho zakladatelka Jade Raymond, kterou ihned následoval šéf vývoje. Přesto to vypadá, že se na hře pracuje.
Web Insider Gaming se dostal k dokumentům, které naznačují, že PlayStation do hry nadále investuje a tento víkend má dokonce proběhnout další herní test. V něm by testeři měli zakusit jeden z hlavních herních režimů jménem Cargo Heist.
Při oznámení se hra popisovala jako napínavá kompetitivní loupež, pod čímž si toho lze představit mnoho. Podle dokumentů to ale vypadá, že půjde o další polínko v subžánru extrakčních akcí. Týmy přijdou na mapu, kde se snaží získat kód k trezoru, zatímco sbírají peníze a průběžně vylepšují své schopnosti. Jakmile se někdo do trezoru dostane, získá lup, s nímž se pokusí přesunout do extrakční zóny. Ti, kdož s ním utečou, budou slavit, zatímco ostatní musí z mapy odejít dalšími východy.
Mírně to připomíná třeba Hunt: Showdown, kde se hráči vydají na mapu, snaží se zlikvidovat bosse, vzít z něho trofej a živí s ní odejít. Do toho si musí dávat pozor na další hráče, ale taktéž na nepřátele řízené umělou inteligencí. Jenom to v tomto případě bude více barevné a svižnější.
Zní to ve skutečnosti poměrně zábavně, ale zjevně jen na papíře. Spekulace hovoří o tom, že testeři vnímají hru jako nezábavnou, což je dle všeho problém, který Fairgame$ provází celým vývojovým cyklem. A to rozhodně nechcete slyšet, tím spíše na trhu, kde i skvělá hra může zápasit s financemi a zájmem. V tomto případě by mohl být výhodou free-to-play model, díky němuž si hráči titul alespoň vyzkouší, než jej zatratí.
Současně tady existuje ještě jeden důvod, proč by měl být PlayStation nervózní. Je jím kyberpunková lupičská akce Den of Wolves, které se po testech naopak těší pozitivní odezvě. A jelikož podobnosti jsou velké, mohlo by pro Fairgame$ být lepší, kdyby snad ani nakonec nevyšlo.