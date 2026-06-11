zdroj: Playground Games

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Fable vdechne život celému Albionu. Každá postava bude mít vlastní osobnost, názory i paměť

11. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Fable
Fable
Fable
Galerie

Nové Fable se po letošní Xbox Games Showcase připomíná ještě jednou, a to rovnou s půlhodinovou ukázkou z hraní, která demonstruje život v otevřeném pohádkovém světě. Playground Games sází na takzvanou živoucí populaci Albionu, již tvoří víc než tisíc unikátních NPC. Každá z nehratelných postav má vlastní osobnost, zaměstnání, domov, denní režim i názor na vás, respektive na vaši postavu. 

Tvůrci se při návrhu inspirovali systémem, který si můžete pamatovat už z původní trilogie. Možnosti interakcí s obyvateli Albionu překračovaly tehdejší herní standardy a v rebootu chtějí tvůrci zajít ještě dál. Cílem nebylo vytvořit přeplněná města plná zaměnitelných panáků, ale svět složený z jednotlivců, se kterými lze navazovat vztahy, obchodovat, zaměstnávat je, uzavírat s nimi sňatky... Nebo je jednoduše zabít.

Fable zdroj: Microsoft

Původně se v Playground Games pokoušeli využít procedurální generování, brzy ale zjistili, že náhodně vytvářené postavy nepůsobí věrohodně. Nakonec proto padlo poměrně odvážné, každopádně časově náročné rozhodnutí: Každá postava vznikne ručně, včetně povahových rysů, profese, denního harmonogramu, bydliště... O dabing obyvatel se potom postarala zhruba stovka herců a hereček.

Tenhle smysl pro detail má zajistit, že si při hraní Fable začnete konkrétní postavy pamatovat. Tvůrci zmiňují, že už během interního testování mezi zaměstnanci probíhaly rozhovoru typu: „Co se stalo s Helen? Přestěhovala se a teď vypadá úplně jinak.“ V tu chvíli si prý uvědomili, že systém funguje.

Fable
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Jak bylo v sérii zvykem, každá postava na hráčské činy reaguje prostřednictvím reputace. NPC vás mohou obdivovat, nenávidět, bát se vás nebo se do vás zamilovat. Rozdíl ale bude v tom, že o reakcích už nerozhoduje jeden univerzální ukazatel dobra a zla. 

Zapomeňte na růžky a svatozáře, podle zástupce kreativního ředitele Williama Kennedyho je nový systém mnohem komplexnější. „Náš pohled na morálku je modernější, propracovanější, lépe odstupňovaný. Každé NPC vás posuzuje podle vlastního morálního kompasu,“ vysvětluje. Pokud vás jedni obyvatelé považují za hrdinu, jiní vás ze stejných důvodů mohou nenávidět.

Právě proto podle vývojářů nedává smysl vizuálně označovat hráčskou postavu jako dobrou (nebo zlou). „Když mají různé postavy různé názory na vaše jednání, jak by mohla existovat jediná vizuální reprezentace toho, kdo jste?“ ptá se Kennedy. Jeho kolega Craig Littler dodává, že každé nové město má fungovat jako nepopsaný list, kde můžete dát průchod nové identitě. „Kdybych přijel do vesnice s rohy na hlavě, všichni by okamžitě věděli, kdo jsem.“

Fable
Fable
Fable
Galerie

Živá populace ovšem neovlivňuje jen mezlidské vztahy, můžete se pustit třeba taky do podnikatelských záměrů a kupovat domy, které následně pronajmete, nebo obchody, kde místní zaměstnáte. Ekonomický systém můžete patřičně rozbít a třeba všem pořádně zdražit nájmy a snížit mzdy, což následně ovlivní životní situaci konkrétních postav. Pokud zaměstnanci nevydělají dost na nájem, odstěhují se. Pokud vás lidsky nemají rádi, nebudou pro vás chtít pracovat.

NPC si navíc budou pamatovat, co jste jim provedli. Bývalý žebrák už vždycky bude vědět, že jste mu pomohli zbohatnout, stejně jako vdova nezapomene, že jste zabili jejího manžela, a všechny vztahy postupně formují složitou mozaiku, jejíž důsledky se projeví i na podobě světa. Když například vyvraždíte většinu obyvatel vesnice, hra ji začne označovat jako řídce osídlenou osadu. Svět se sice časem opět zalidní, ale po určitou dobu ponese stopy vašich činů.

Podobně se mohou příběhová rozhodnutí promítnout do ekonomiky nebo vaší reputace v celém regionu. Tvůrci připomínají už dříve ukázanou volbu s obrem Davem, jehož mrtvola může paradoxně přilákat turisty a ovlivnit ceny nemovitostí v okolí směrem nahoru, protože se oblast stane oblíbenou dovolenkovou destinací.

Fable zdroj: Microsoft

Vedle nadšení z hloubky systému se ale po zveřejnění půlhodinové ukázky objevila i kritika. Část hráčů upozorňuje na nepříliš přesvědčivé animace obličejů a synchronizaci rtů s dabingem během dialogů. Někteří komentující přirovnávají současný stav k novodobým dílům Assassin's Creed a doufají, že Playground Games stihnou mimiku před vydáním vylepšit.

Je ale potřeba připomenout, že prezentovaná verze pochází z rozpracovaného buildu a do vydání zbývá ještě několik měsíců. Fable dorazí 23. února 2027 na Xbox Series X/S a PC, od prvního dne ho najdete také v předplatném Game Pass. 

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG
Zdroje:
Playground Games
Hry:
Fable
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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