Fable a Gears of War: E-Day se nechtějí střetnout s GTA VI. Na remasteru Falloutu 3 se pracuje
zdroj: Xbox Game Studios

PC PlayStation 5 Xbox Series

7. 2. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Minulý rok nebyl i kvůli vlnám propouštění a rušení projektů pro Xbox úplně pozitivním ročníkem, což by si letos i kvůli 25. výročí konzole chtěl vynahradit. Microsoft má tak na následující měsíce velké plány plné očekávaných her i zajímavých akcí, jako je třeba návrat fyzického Blizzconu. Hlavní páteří 2026 bude čtveřice Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved a nové Fable, které by v jiném roce mohli být těmi největšími hrami, letos ale musí soupeřit s behemotem v podobě Grand Theft Auto VI.

Podle Toma Warrena z The Verge si to Microsoft moc dobře uvědomuje, proto s termíny vydání tancuje v uctivé vzdálenosti od 19. listopadu, data vydání očekávané městské akce. Forza je z tohoto ohledu v největším asfaltovém suchu, protože vyjde přesně půl roku před GTA VI, 19. května. Ostatní projekty už ale s načasováním bojují.

zdroj: Xbox

Na základě Warrenových zdrojů se s Halo: Campaign Evolved počítá v průběhu léta. Master Chief poháněný Unreal Enginem 5 proto bude mít dostatek času, aby připomněl kvality svého původního dobrodružství. Gears of War: E-Day a Fable takový luxus mít nebudou, protože obě míří na letošní podzim.

Zatím to nevypadá, že by Microsoft chtěl pole vyklidit úplně a už teď má docela jasnou představu, kdy návrat Marcuse Fenixe a pohádkového světa s nakopáváním slepic vydá. Můžete si vsadit, že to v ideálním případě bude v září či říjnu, nejpozději na úplném začátku listopadu.

Call of Duty: Black Ops 7
Novinky
Po čtyřech letech od slibů Microsoftu by se Call of Duty mělo konečně ukázat na Switchi

Aby se na niti mohla uchytit i trocha radioaktivního prachu, Warren znovu zmiňuje remaster Falloutu 3, na němž se podle všeho nadále aktivně pracuje. Takže pokud vás nedávné finále druhé řady seriálového Falloutu a s ním spojené spekulace ohledně odhalení remasterů starších dílů zklamaly, neházejte ještě ručník do ringu.

Warren se mezitím otřel o další projekty firmy. Hrnčířská multiplayerovka Kiln už při oznámení slibovala vydání na jaře, nakonec to konkrétně vypadá na duben. Starfield brzy dostane nový obsah, pravděpodobně diskutované povýšení na verzi 2.0 a také dlouho spekulovaný port na PlayStation 5. Nakonec se ještě údajně chystá nový gamepad, který by měl podporovat připojení přes Wi-Fi, čímž by se mělo povést snížit prodlevy v ovládání při streamování her z cloudu.

A když už jsme u her pod pokličkou Microsoftu, zrovna včerejší Nintendo Partner Direct prozradil brzký příchod Fallout 4: Anniversary Edition, Indiana Jones and the Great Circle i The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2.

Tagy:
Závody akční sci-fi fantasy RPG remake Závodní multiplayer střílečka arkáda otevřený svět Unreal Engine 5 keramika bojová
Zdroje:
The Verge, Microsoft, Eurogamer, Xbox
Hry:
Starfield Fable Gears of War: E-Day Forza Horizon 6 Halo: Campaign Evolved Kiln
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
