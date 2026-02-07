Fable a Gears of War: E-Day se nechtějí střetnout s GTA VI. Na remasteru Falloutu 3 se pracuje

Minulý rok nebyl i kvůli vlnám propouštění a rušení projektů pro Xbox úplně pozitivním ročníkem, což by si letos i kvůli 25. výročí konzole chtěl vynahradit. Microsoft má tak na následující měsíce velké plány plné očekávaných her i zajímavých akcí, jako je třeba návrat fyzického Blizzconu. Hlavní páteří 2026 bude čtveřice Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved a nové Fable, které by v jiném roce mohli být těmi největšími hrami, letos ale musí soupeřit s behemotem v podobě Grand Theft Auto VI.
Podle Toma Warrena z The Verge si to Microsoft moc dobře uvědomuje, proto s termíny vydání tancuje v uctivé vzdálenosti od 19. listopadu, data vydání očekávané městské akce. Forza je z tohoto ohledu v největším asfaltovém suchu, protože vyjde přesně půl roku před GTA VI, 19. května. Ostatní projekty už ale s načasováním bojují.
Na základě Warrenových zdrojů se s Halo: Campaign Evolved počítá v průběhu léta. Master Chief poháněný Unreal Enginem 5 proto bude mít dostatek času, aby připomněl kvality svého původního dobrodružství. Gears of War: E-Day a Fable takový luxus mít nebudou, protože obě míří na letošní podzim.
Zatím to nevypadá, že by Microsoft chtěl pole vyklidit úplně a už teď má docela jasnou představu, kdy návrat Marcuse Fenixe a pohádkového světa s nakopáváním slepic vydá. Můžete si vsadit, že to v ideálním případě bude v září či říjnu, nejpozději na úplném začátku listopadu.
Aby se na niti mohla uchytit i trocha radioaktivního prachu, Warren znovu zmiňuje remaster Falloutu 3, na němž se podle všeho nadále aktivně pracuje. Takže pokud vás nedávné finále druhé řady seriálového Falloutu a s ním spojené spekulace ohledně odhalení remasterů starších dílů zklamaly, neházejte ještě ručník do ringu.
Warren se mezitím otřel o další projekty firmy. Hrnčířská multiplayerovka Kiln už při oznámení slibovala vydání na jaře, nakonec to konkrétně vypadá na duben. Starfield brzy dostane nový obsah, pravděpodobně diskutované povýšení na verzi 2.0 a také dlouho spekulovaný port na PlayStation 5. Nakonec se ještě údajně chystá nový gamepad, který by měl podporovat připojení přes Wi-Fi, čímž by se mělo povést snížit prodlevy v ovládání při streamování her z cloudu.
A když už jsme u her pod pokličkou Microsoftu, zrovna včerejší Nintendo Partner Direct prozradil brzký příchod Fallout 4: Anniversary Edition, Indiana Jones and the Great Circle i The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na Nintendo Switch 2.