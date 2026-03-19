Exodus v záběrech z hraní ukazuje, že další Mass Effect už nebude potřeba
zdroj: Archetype Entertainment

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 3. 2026 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Exodus
Exodus
Exodus
Galerie

Vesmírné sci-fi Exodus konečně ukazuje záběry z hraní a je jasné, že i u hratelnosti tvůrci čerpali z Mass Effectu. Ostatně ve studiu Archetype najdeme řadu bývalých zaměstnanců BioWare, kteří na Mass Effectech pracovali. Vesmírná odysea, ve které si jednu z hlavních rolí zahraje i Matthew McConaughey, tak může být náplastí na úpadek kdysi slavných značek od BioWare. Bude to ale stačit?

Studio zveřejnilo trojici krátkých ukázek se záběry z hraní, které představují souboje, pohyb i průzkum prostředí. Nechybí známá akční hratelnost s přebíháním od krytu ke krytu ani společníci, kteří v souboji pomáhají aktivními schopnostmi – například raketovým útokem. Autoři zdůrazňují důležitost týmové spolupráce a pozicování v boji. Ve druhé části pak Jun využívá přitahovací hák pro zdolávání jakési orbitální stanice.

 

I když výhled dolů na planetu je impozantní, po hratelnostní stránce opět nic, co bychom v podobných hrách nikdy neviděli: Na háku se lze zhoupnout a na předem daných místech šplhat. Třetí část pak ukazuje průzkum tajemného mimozemského chrámu, kde pravděpodobně budete moct získat nové schopnosti, výbavu nebo příběhové informace.

1576914-exodus-cinematic-reveal-trailer-base_16x9
Novinky
Byť hratelnost vypadá možná až příliš povědomě a jako kopírka Mass Effectu, půjde dle mého hlavně o příběh, volby a zpracování dilatace času při cestování vesmírem. Tvůrci už dříve tvrdili, že při psaní scénáře nerozlišují mezi hlavním a vedlejším úkolem, chtějí, abyste měli chuť a pnutí splnit všechny kvůli jejich kvalitám.

A ruku na srdce, kdovíjak převratnou hratelnost svého času neměl ani ten Mass Effect. Špičku mezi RPG z něj udělal hlavně skvěle vystavěný svět a pohlcující příběh. Vakuum po podobných hrách by právě Exodus mohl vyplnit, pokud se to nepodaří už dříve třeba The Expanse: Osiris Reborn. Více bychom se mohli dozvědět v létě, kdy studio chystá ještě podrobnější ukázky z hraní. Exodus se chystá dorazit na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 ještě letos.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi Matthew McConnaughey
Zdroje:
Archetype Entertainment
Exodus
Exodus
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
