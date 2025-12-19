zdroj: Youtube

Exodus nejen ve hře? Ambiciózní sci-fi RPG opouští šéf studia

19. 12. 2025 16:30

Sci-fi RPG Exodus od bývalých zaměstnanců BioWare se na The Game Awards znovu připomnělo příběhovou ukázkou plnou naštvaných chobotnic a medvědů. Jak už několikrát zaznělo i z úst Aleše, titul působí jako „hororovější Mass Effect“ – ambiciózní vesmírná sága, v níž se v roli Juna Aslana snažíte zachránit lidstvo v extrémně nehostinném vesmíru.

Trailer zároveň přinesl první rámcové datum vydání, které aktuálně míří na začátek roku 2027. To znamená, že studio Archetype čeká ještě minimálně rok intenzivních prací. Ty už se ale obejdou bez jednoho z klíčových tvůrců, konkrétně bez Jamese Ohlena, dlouholetého šéfa studia, který pozici po šesti letech opouští.

Podle informací Bloombergu nejde o žádný konflikt ani nucený odchod. Ohlen se s vlastníkem studia, společností Hasbro (pod níž spadají i Wizards of the Coast), shodl, že jeho hlavní práce na Exodu je hotová. Závěrečné ladění, optimalizaci a leštění obsahu už podle něj zvládne tým zkušených vývojářů i bez jeho přímého vedení. Vzhledem k plánovanému vydání na začátku roku 2027 si navíc studio bere na finální fázi vývoje dostatek času, což při rozsahu projektu dává smysl.

Ohlen u společnosti nicméně zcela nekončí. Na vlastní žádost se přesouvá do role kreativního konzultanta pro stolní RPG, čímž se vrací ke své dlouhodobé vášni. Ostatně už po odchodu z BioWare v roce 2018 koketoval s myšlenkou, že by videoherní průmysl opustil a věnoval se deskovým hrám. Nabídka od Wizards of the Coast s příslibem výrazné tvůrčí svobody ho ale tehdy přiměla k návratu.

Změny se navíc netýkají jen Archetype Studios, ale celé videoherní divize Hasbra. Do jejího čela nově nastupuje Paul Della Bitta, veterán z Blizzardu, který se bude zodpovídat prezidentovi Johnu Hightovi, rovněž bývalému manažerovi této kalifornské společnosti.

Pravověrní fanoušci se nicméně nemusí bát. V tvůrčím celku nadále zůstává řada veteránů z BioWare, včetně víceprezidenta a generálního ředitele Chada Robertsona a hlavního scenáristy Drewa Karpyshyna. Ti se jistě postarají o to, aby byl Exodus nezapomenutelný.

