ESRB nebude následovat kroky PEGI. Američané by prý mohli být zmatení

Evropská ratingová komise PEGI minulý týden oznámila zásadní úpravy svého systému hodnocení her. Nově chce více zohledňovat prvky jako mikrotransakce, návykové mechanismy nebo sociální prvky, aby rodiče měli lepší přehled o moderním herním designu. Sama agentura uvádí, že jde o potřebné změny, což ale nyní rozporuje její americká obdoba ESRB. Stejnou cestou se tedy zatím vydat neplánuje.
Komise pro web The Game Business uvedla, že by začlenění těchto prvků přímo do věkového hodnocení mohlo rodiče spíš zmást. Organizace proto plánuje nadále využívat doplňkové šítky, které na přítomnost mikrotransakcí nebo online funkcí upozorňují, ale neovlivňují samotné věkové zařazení. Právě zrušení těchto štítků podle ESRB způsobí, že rodiče budou konkrétní informaci hledat marně.
„Z průzkumu ESRB vyplývá, že rodiče chtějí být předem informováni o funkcích, jako je online komunikace a možnost utrácet skutečné peníze za nákupy ve hře. Ale mohlo by být matoucí, kdyby na zařazení do věkové kategorie měly vliv prvky nesouvisející s obsahem. ESRB proto v současné době neplánuje, že by na zařazení do věkové kategorie měly vliv jakékoli faktory mimo obsah a kontext,“ uvedl mluvčí.
Netrvalo dlouho a na prohlášení zareagoval i šéf PEGI Dirk Bosmans, který připouští, že jde o citlivou změnu, ale zároveň zdůrazňuje, že podobné prvky dnes tvoří nedílnou součástí her. Podle něj proto dává smysl, aby se promítly i do výsledného hodnocení, nikoliv jen do poznámky pod čarou ve štítku.
Nový systém PEGI začne platit v červnu, první hry s upraveným hodnocením by se pak měly objevit v srpnu. Až čas ukáže, jestli nová kritéria budou fungovat i v praxi. Pozornost se zřejmě zaměří především na sportovní hry od EA, které jsou dlouhodobě kritizované za agresivní mikrotransakce, zejména v režimech typu Ultimate Team, ačkoliv jsou podle dosavadního hodnocení vhodné pro děti od tří let.
PEGI současně potvrdilo, že většinu starších her nebude zpětně přehodnocovat podle nových kritérií. Výjimku tvoří nadále fungující online hry, které agentura může podrobit novému posouzení. Na trhu je nicméně tolik her, že s největší pravděpodobností se nebudou moci zpětně věnovat každé, i kvůli neustálé záplavě updatů.
„Na trhu je spousta her a mnoho z nich se neustále aktualizuje. Nemůžeme neustále přehodnocovat náš starší katalog. Ale už sedm let sledujeme výskyt nákupů ve hrách a placených náhodných předmětů, díky čemuž disponujeme velmi rozsáhlou databází,“ dodal na závěr Bosmans.