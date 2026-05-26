Escape from Tarkov vydává čistě PvE mapu. Odhalíte v ní tajemství ledoborce

Kdybyste náhodou trpěli nedostatkem extrakčních stříleček, důvod se vrátit nebo vůbec hru poprvé vyzkoušet, vám chce dát Escape from Tarkov. Update Icebreaker přináší jednu z největších PvE novinek v historii hry. Hlavním tahákem je titulní nová lokace Icebreaker – obří jaderný ledoborec uvězněný uvnitř blokády kolem Tarkova.
Mapa je navržená čistě pro PvE hraní a podporuje sólo postup i týmy až o třech hráčích. Na rozdíl od klasických raidů vás hra nespojí s náhodnými hráči. Battlestate Games kolem nové oblasti tradičně mlží. Vývojáři hráčům jen naznačují, že na lodi budou postupně odhalovat osud posádky i důvody, proč se ledoborec ocitl v karanténní zóně. Samozřejmě nechybí nový loot, nepřátelé ani boss.
Součástí updatu jsou i některé dříve naznačované funkce. Přibylo například nové rozhraní, které hráče jemně navádí při hledání questových předmětů nebo cílů misí. Patch zároveň obsahuje několik technických oprav a optimalizací. Vývojáři opravili třeba problémy s pamětí, snížili zatížení CPU u animačního systému a vyřešili některé výrazné propady výkonu při manipulaci s inventářem.
Nechybí ani opravy bugů kolem léčby postavy, kompasu nebo některých questů. Celkově je ale jasné, že hlavní pozornost patch 1.0.5 soustředí právě na nový PvE obsah. V době, kdy extrakční střílečky nemají na růžích ustláno a například Marathon od Bungie bojuje s nezájmem, je Tarkov další, který si chce ukousnout část svého PvPvE koláče.