Escape from Tarkov vydává čistě PvE mapu. Odhalíte v ní tajemství ledoborce
zdroj: Battlestate Games

26. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kdybyste náhodou trpěli nedostatkem extrakčních stříleček, důvod se vrátit nebo vůbec hru poprvé vyzkoušet, vám chce dát Escape from Tarkov. Update Icebreaker přináší jednu z největších PvE novinek v historii hry. Hlavním tahákem je titulní nová lokace Icebreaker – obří jaderný ledoborec uvězněný uvnitř blokády kolem Tarkova.

Mapa je navržená čistě pro PvE hraní a podporuje sólo postup i týmy až o třech hráčích. Na rozdíl od klasických raidů vás hra nespojí s náhodnými hráči. Battlestate Games kolem nové oblasti tradičně mlží. Vývojáři hráčům jen naznačují, že na lodi budou postupně odhalovat osud posádky i důvody, proč se ledoborec ocitl v karanténní zóně. Samozřejmě nechybí nový loot, nepřátelé ani boss.

Součástí updatu jsou i některé dříve naznačované funkce. Přibylo například nové rozhraní, které hráče jemně navádí při hledání questových předmětů nebo cílů misí. Patch zároveň obsahuje několik technických oprav a optimalizací. Vývojáři opravili třeba problémy s pamětí, snížili zatížení CPU u animačního systému a vyřešili některé výrazné propady výkonu při manipulaci s inventářem.

Nechybí ani opravy bugů kolem léčby postavy, kompasu nebo některých questů. Celkově je ale jasné, že hlavní pozornost patch 1.0.5 soustředí právě na nový PvE obsah. V době, kdy extrakční střílečky nemají na růžích ustláno a například Marathon od Bungie bojuje s nezájmem, je Tarkov další, který si chce ukousnout část svého PvPvE koláče.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
