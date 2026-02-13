Epický Project Windless postaví ohromného kohouta proti masivním armádám

Krafton se už pár let netají tím, že připravovaný Project Windless chce být asijským Zaklínačem vystavěným na epické knižní sáze Pták, který pije slzy. Založil kvůli tomu i studio v Kanadě, jenž po několika letech tvrdé práce pořádně odhaluje plody své práce.
Nakonec to vypadá, že pracovní název oficiálně zůstává, jinak se ale konečně ukazují i segmenty z hraní, kde se obrovský antropomorfní kohout ohání dvěma obřími meči a koupe se v krvi nekonečného zástupu nepřátel. Je nekompromisní, bez slitování a všichni před ním berou nohy na ramena, zatímco on prchá prozměnu pokaždé, když vidí vodu.
Už to by vám mělo napovědět, že byste neměli očekávat klasickou fantasy. Místní svět je jiný a v mnoha ohledech temnější, více tragický. Zároveň je ale bohatý, protože ho obývá několik rozdílných ras včetně lidí, každý s unikátním pohledem na svět a svou historií. Hojné hřiště pro vyprávění monumentálního příběhu, který nebude jen adaptovat události z knih. Místo toho se zaměří na 1500 let starou historii, kde je země rozdělená a vy rozhodnete o její nové podobě.
Vzhledem k tomu, že hrajete za robustního samotáře, nechtějí vás tvůrci do ničeho tlačit. Místo toho se snaží o to, abyste mohli volně prozkoumávat otevřený svět, za což vás odmění nečekanými momenty. Je tak na vás, jakou legendou se stanete, s kým uzavřete spojenectví a jak budete vést válku.
Jednou z hlavních náplní budou akční souboje v reálném čase, kde se při mačkání tlačítek nezastavíte. Klasické útoky střídají unikátní dovednosti ve velkých bitvách, kde budou tucty, někdy až stovky nepřátel. Krafton je do hry zasadil skrze „masivní technologii“, která podle jejich slov dělá z každého soka aktivního nepřítele, nikoliv jen živou kulisu na porážku.
„Od začátku jsme chtěli, aby se Project Windless stal vaším světem, ne naším. Vytvořili jsme otevřené hřiště s co nejmenším množstvím nápověd. Můžete si volně plánovat cestu a svět vás jen málokdy nutí jít jedním směrem. Ať už prozkoumáváte na vlastní pěst, ponořujete se do skrytého příběhu nebo se připravujete na velkou bitvu, chceme, aby vaše cesta byla osobní, autentická, plná nečekaných momentů,“ slibují zástupci.
Vzhledem ke Kraftonu se vybízí otázka, na jakém finančním modelu bude Project Windless postavený. Dobrou zprávou je, že půjde o singleplayer bez multiplayeru a live service prvků. Firma datum vydání zatím nestanovila, ale vydala první vývojářský deníček, kde si prohlédnete několik konceptů a získáte pár další detailů.