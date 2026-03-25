Epic znovu propouští. Fortnite už tolik netáhne a musí začít šetřit
Epic znovu propouští. Fortnite už tolik netáhne a musí začít šetřit

25. 3. 2026 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Další vlna propouštění zasahuje herní průmysl a tentokrát znovu míří na Epic Games. Tvůrci Fortnite oznámili, že propustí více než tisíc zaměstnanců. Důvod škrtů je přitom podobný jako před třemi lety, jejich největší hit ztrácí dech a firma utrácí víc, než zvládá vydělat.

Šéf společnosti Tim Sweeney situaci ve vzkazu zaměstnancům zveřejněném na oficiálním blogu shrnul bez obalu: „Dnes propouštíme více než tisíc zaměstnanců Epicu. Mrzí mě, že jsme se do této situace dostali znovu. Pokles zájmu o Fortnite, který začal v roce 2025, znamená, že utrácíme výrazně víc, než vyděláváme, a musíme škrtat, abychom firmu udrželi finančně stabilní.“

Součástí úsporných opatření nejsou jen samotné výpovědi, ale i snížení nákladů na marketing a kontraktory nebo rušení neobsazených pozic. Celkově chce Epic ušetřit přes půl miliardy dolarů a stabilizovat své hospodaření. Propouštění přichází necelé tři roky po předchozí velké vlně, kdy firma zrušila 830 pracovních míst.

Sweeney zároveň upozorňuje, že nejde o problém jedné firmy, ale celého herního průmyslu. Tempo růstu zpomalilo, hráči méně utrácejí a současná generace konzolí se neprodává tak dobře jako ta předchozí, protože hry soupeří o čas spotřebitelů s mnoha jinými formami zábavy.

Epic má k těmto obecným problémům i vlastní specifické potíže. Přestože Fortnite zůstává jednou z nejúspěšnějších her na světě, podle Sweeneyho se firmě příliš nedaří vymýšlet a přinášet konzistentně atraktivní sezóny. Do toho firma pomalu rozjíždí návrat na mobilní platformy a snaží se optimalizovat hru pro miliardy zařízení, což je náročný a dlouhý proces.

Sweeney se nicméně snaží předejít jedné z nejčastějších spekulací poslední doby. „Abych to řekl na rovinu: Propouštění nesouvisí s AI,“ uvedl šéf Epicu. „Pokud umělá inteligence zvyšuje produktivitu, chceme mít naopak co nejvíc skvělých vývojářů, kteří budou vyvíjet a tvořit obsah.“

Propuštění zaměstnanci by přitom měli dostat relativně štědré odstupné včetně několikaměsíční mzdy, prodlouženého zdravotního pojištění a dalších benefitů, což je v kontextu podobných kroků v odvětví spíše nadstandard.

Jak se ukazuje, ani obrovský fenomén typu Fortnite není imunní vůči hráčské únavě. Epic se snaží držet krok s rychle se měnícím trhem, kde se pozornost publika tříští mezi stále více platforem a formátů. Zdá se, že ani zdánlivě neochvějná stálice battle royale, která několik let udávala ráz a trend her jako služeb, nemůže mít vyhráno navždycky.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Flesh & Wire - Oznámení

