Enshrouded vydláždil cestu k plnému vydání a načrtl podobu dalších updatů

Survival Enshrouded se pomalu blíží k důležitému milníku – hra 24. ledna oslaví druhé výročí od spuštění předběžného. Vývojáři z Keen Games už konečně mluví i o plnohodnotném vydání. Přesné datum sice zatím nepadlo, ale fanoušci mohou s nadějí vyhlížet letošní podzim.
Keen Games novinky shrnuli ve videu Road to Release, kde nastínili, co hráče čeká ještě před ostrým startem i po něm. Už na jaře se dočkáme aktualizace na verzi 0.8. Nepůjde však o obří obsahový balík, ale spíš o technický záchytný bod. Vývojáři se zaměří na opravy chyb, vyvážení systémů a celkové zlepšení kvality. Hlavní novinkou má být funkce Adventure Sharing, díky které bude možné sdílet výtvory s ostatními hráči.
Podzimní verze 1.0 už má být výrazně ambicióznější. Dojde k otevření dalších oblastí herního světa a Adventure Sharing se dál rozšíří, například o pasti, logické prvky, spawnery a nové možnosti ve stavění. Jinými slovy, kreativní část hry má dostat další vrstvy a víc prostoru pro experimentování.
Vývojáři se zároveň otevřeně hlásí k tomu, že slyší kritiku směřující na soubojový systém. Právě ten má projít úpravami, které přidají větší hloubku mechanismů, lepší chování nepřátel, pestřejší střety a citlivější vyvážení obtížnosti. Cílem je, aby boj nebyl jen nutnou překážkou mezi stavěním a průzkumem, ale plnohodnotnou součástí zážitku.
Ani vydáním verze 1.0 ale podpora hry neskončí. Keen Games počítají s dalšími bezplatnými aktualizacemi i s placenými rozšířeními. Zároveň připomínají, že plány se mohou ještě změnit, protože vývoj v předběžném přístupu je vždycky do určité míry nepředvídatelný.
Enshrouded byl jedním z předloňských survivalových hitů po boku Palworldu a Nightingale. Hrát můžete předběžný přístup zatím jen na PC, plná verze už ale počítá i s konzolemi.