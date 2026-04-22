Enshrouded dláždí cestu k plnému vydání posledním updatem předběžného přístupu
zdroj: Keen Games

22. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Fantasy survival Enshrouded byl jedním z předloňských indie hitů, které sklidily obrovský úspěch. Po boku takového Palworldu se stavitelské hře s prozkoumáváním mystického světa podařilo prorazit a ještě než hra letos na podzim vyjde, dostala poslední masivní update Forging the Path.

Už při prvním načtení starší postavy vás čeká menší šok v podobě resetovaného stromu schopností, protože vývojáři ho přepracovali natolik zásadně, že nebylo možné zachovat původní buildy. Všechny body se vám ale vrátí, takže je jen na vás, jak si postavu znovu poskládáte. Podobně výraznou změnou prošlo i vybavení. Brnění, štíty, prsteny nebo třeba nástroje teď nově podporují vylepšování pomocí run.

Velkou novinkou je systém sdílení světů, který představuje první krok k silnějším komunitním prvkům. Hráči mohou nově nahrávat své vlastní verze Embervale včetně staveb a ostatní si je mohou přímo ve hře stáhnout a prozkoumat. Nechybí ani drobnosti, které podporují kreativitu, třeba fotoaparát pro pořizování screenshotů základny. Vývojáři chtějí v budoucnu přidat komplexnější nástroje pro tvorbu obsahu, včetně logických prvků, hádanek nebo pastí.

Zásadní proměnou prošel i soubojový systém, který je teď o poznání hlubší a variabilnější. Nově funguje mechanika adrenalinu, který se nabíjí běžnými útoky a umožňuje spouštět silné speciální schopnosti zbraní. Výzbroj na blízko dostala těžké útoky s vyšším poškozením i omráčením. Přepracovaná byla komba dvouručních zbraní, aby víc odpovídala jejich váze a stylu, a nepřátelé se konečně chovají chytřeji – reagují na zvuky, hledají hráče a nezačnou okamžitě bojovat, dokud vás skutečně neuvidí. Díky tomu dává větší smysl opatrný postup a postupné oslabování nepřátelských skupin.

Samotný strom schopností se nejen rozrostl, ale i zpřehlednil a zpřístupnil větší variabilitu buildů. Přibyly nové schopnosti a základní verze skillů jsou sice o něco slabší a levnější než dřív, ale při plném rozvoji často dosahují stejné nebo vyšší síly. Menší, ale vítanou úpravu dostali mágové, zejména v úvodu hry. Kouzelnické hůlky mají větší dosah i výdrž, Fireball má výraznější explozi a suroviny potřebné pro kouzlení jsou dostupnější, takže začátek za magickou postavu není tak obtížný.

Update se věnuje i celkové přístupnosti hry, hlavně v prvních hodinách. Úvodní oblasti prošly úpravami, tutoriály jsou přehlednější a tempo získávání zkušeností lépe vyvážené. Deníček s úkoly už není tak chaotický, protože jsou rozdělené na hlavní a vedlejší a důležité části postupu jsou jasněji zvýrazněné. Novinkou jsou i item sety, které odměňují hráče za sbírání tematických kolekcí předmětů, a pokud už máte ve starém savu hodně odemčeno, hra vás po aktualizaci odmění výrazným bonusem zkušeností.

Výrazně se zlepšil i komfort při craftingu a stavění. Přibyly nové stanice, přehlednější seznamy receptů i praktická nápověda, kde hledat konkrétní suroviny. Velkou úlevou je Quick Stack stanice, která automaticky roztřídí materiály do okolních truhel, takže odpadá zdlouhavé přehrabování se inventářem a manuální třízení zdrojů. Stavění je navíc pohodlnější díky magickým truhlám, protože už nemusíte mít materiály u sebe.

Forging the Path je poslední dlaždicí na téměř dokončené cestě k plnému vydání letos na podzim.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
