Endgame v Crimson Desert trápí prázdná mapa. Protivníci se po smrti už neobnoví

Ambiciózní otevřený svět Crimson Desert sice boduje prodeji, dokonce si u části hráčů postupně napravil reputaci pravidelnými updaty. Teď se ale začíná objevovat problém, který se naplno projeví až v konečné části hry. Sice se do ní můžete dostat až po stovkách hodin, ale v pozdější fázi je překvapivě nízká hustota nepřátel, která výrazně brzdí hratelnost.
Už během průchodu je patrné, že svět není zrovna přeplněný protivníky. Tu a tam narazíte na bandity, občas na medvěda nebo skupinku vojáků, ale většina akce se odehrává v pevnostech a táborech, které je potřeba aktivně vyhledávat. Problém nastává ve chvíli, kdy se hráč blíží ke konci. Po vyčištění většiny těchto nepřátelských lokací najednou zůstává svět až podezřele prázdný. Protivníci se totiž znovu neobnovují.
Na to začínají upozorňovat i hráči, kteří mají nahrány desítky až stovky hodin. Mluví o dlouhých úsecích bez jediného souboje a o tom, že najít nepřátele je čím dál těžší. Jeden z hráčů například popsal, že během šesti hodin hraní narazil jen na dva střety – a oba skončily během pár vteřin.
Vylidněná mapa by přitom nemusela být problém, kdyby na boj nebyla navázaná velká část herních systémů. Výzvy často vyžadují konkrétní typy zabití nebo obranných akcí, což se bez nepřátel plní jen těžko. Stejně tak hlavní zdroj postupu, takzvané Abyss Artifacts, padají primárně z boje. Bez nich se zpomaluje rozvoj schopností i vylepšování výbavy.
Situaci komplikuje i fakt, že hra nepracuje jen s jedním hrdinou, ale s více hratelnými postavami, které je potřeba rozvíjet paralelně. Nedostatek nepřátel tak může brzdit celý progres a nutit k otravnému farmení zbylých lokací.
Na druhé straně je svět neskutečně detailní. V časové smyčce níže můžete například sledovat v reálném čase tesání sochy (byť se nakonec vystřídá jen čtveřice modelů) nebo třeba stavění budov, což ve hrách nemá obdoby. Do dneška je kvůli tomu skloňovaný třeba jen Red Dead Redemption II. Takže záleží, kvůli čemu Crimson Desert hrajete.
99.999% of gamers will NEVER see this detail in Crimson Desert, yet Pearl Abyss decided to animate the slow process of a statue being carved ?pic.twitter.com/m5qrKxDV02— Ramez @ Monster Hunter Wilds #MHWilds (@Ramez05) April 1, 2026
Zatím není jasné, jestli Pearl Abyss plánuje hustotu nepřátel upravit, ale vzhledem k tomu, že studio už reagovalo na jiné připomínky komunity, není to vyloučené. Pokud se problém potvrdí ve větším měřítku, půjde o jeden z těch nedostatků, které se naplno projeví až ve chvíli, kdy hráč stráví ve světě desítky hodin, což je fáze, kdy by měl mít důvod v něm zůstávat, ne ho opouštět. Než se ale do toho bodu dostanete, čeká vás ve hře taková porce zábavy, která objemem nemá konkurenci.