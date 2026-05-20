Embracer rozdělí své impérium. Chce aktivněji pracovat s Deus Ex či Saints Row

Embracer Group chystá asi největší restrukturalizaci ve své historii. Švédský gigant oznámil, že se během příštího roku rozdělí na dvě samostatné veřejně obchodované společnosti, což by paradoxně mohlo znamenat novou naději pro řadu dlouho spících herních sérií. Ve hře je totiž „aktivnější“ práce s klasickými značkami jako Deus Ex, Legacy of Kain nebo Saints Row.
Jedna z nově vznikajících společností ponese název Fellowship Entertainment a převezme kontrolu nad největšími značkami, které Embracer vlastní. Pod její správu spadnou například licence na Pána prstenů, Hobita, Tomb Raider nebo právě Deus Ex. Součástí firmy bude také speciální oddělení zaměřené na licencování, jehož úkolem bude hledat externí partnery pro nové projekty využívající známé značky.
Pod Fellowship Entertainment přejde i část studií, včetně českých Warhorse Studios nebo Eidos-Montréal. Druhá firma si ponechá název Embracer a zaměří se na společnosti s „hlubokým dědictvím a podnikatelským přístupem“. Spadnou pod ni například Aspyr, Limited Run Games nebo Plaion.
Šéf Embraceru Phil Rogers v oficiálním oznámení uvedl, že cílem je vytvořit „disciplinovanější skupinu se dvěma jasně definovanými firmami, které budou mít strukturu podporující transparentnost a efektivní fungování“. Podle něj jde o správnou cestu pro dlouhodobou hodnotu značek a studií, z níž by nakonec měli nejvíc těžit hráči.
Embracer si v posledních letech prošel poměrně turbulentním vývojem. Po agresivní nákupní horečce čelila skupina finančním problémům, z nichž pramenilo propouštění i uzavírání studií. Restrukturalizace připomíná kroky, které nedávno podnikl i Ubisoft a novou strukturu postavil kolem svých největších značek.
Pro budoucnost švédské skupiny může být klíčový právě důraz na licencování. Embracer zjevně nechce riskovat drahý a dlouhý interní vývoj každé hry, ale spíš hledat externí partnery, kteří by dokázali slavné značky znovu oživit. Po návratu Deus Ex nebo Legacy of Kain volá komunita už řadu let a jistě se najdou i zájemci z řad studií, kteří by si rádi vyvinuli vlastní pokračování.
Zatím samozřejmě není jasné, zda nové projekty skutečně vzniknou, ani kdo by se jich případně ujal. Samotný fakt, že Embracer otevřeně mluví o aktivnějším využívání svých klasických IP, ale naznačuje, že by se některé polozapomenuté série mohly vrátit.