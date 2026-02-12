Eidos měl pracovat na hře ze světa Pána prstenů
Eidos měl pracovat na hře ze světa Pána prstenů

12. 2. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Z kdysi slavného studia Eidos-Montréal se stal pohrobek, o kterém poslední dobou slýcháváme jen v kontextu propouštění anebo zrušených projektů, jakým je například zaříznutí pokračování Deus Ex. Na světlo se teď vynořily informace o další hře, které se od kanadského studia nedočkáme, tentokrát ze světa Pána prstenů.

Podle dostupných informací mělo jít o titul, který se měl výrazně lišit od všech dosavadních her zasazených do Tolkienova univerza. Server MP1st přinesl informace a koncepty hry pod pracovním názvem Tales of Umbar. Zveřejněné artworky ukazují stylizované prostředí regionu Umbar na jihu Středozemě, oblasti proslulé piráty a námořními výpravami. Některé 3D náhledy naznačují, jak mohl vypadat herní svět i struktura lokací. Překvapivě se mezi materiály objevuje i ikonický hostinec U Skákavého poníka, což naznačuje, že se mapa neměla omezovat pouze na jižní oblasti pod Gondorem.

Nejzajímavější ale nejsou samotné lokace, nýbrž plánovaná hratelnost. Podle dostupných informací mělo jít o titul kombinující izometrický pohled s karetními mechanismy a spoustou příběhových rozhodnutí na způsob her od Telltale Games. Jinými slovy, hra ze Středozemě, která by nestavěla primárně na akci, ale spíš na vyprávění a taktických volbách.

Eidos Lotr zrušená hra zdroj: Eidos-Montréal

Projekt se nicméně bohužel připojuje k dalším na seznamu zrušených, kam v Eidosu patří třeba také spekulovaný reboot série Legacy of Kain. Podle zprávy se studio aktuálně věnuje vývoji projektu s kódovým označením P11, který má mít otevřený svět a kameru z pohledu třetí osoby.

Čtení detailů o zrušených hrách je vždycky „co by, kdyby...“. Nicméně práva na Pána prstenů momentálně vlastní Embracer, tak třeba na nich nebude jen nečinně sedět a některé z mnoha studií z jeho područí nám virtuální výpravu do Středozemě v příštích letech dopřeje.

Tagy:
pán prstenů zrušené koncept
Zdroje:
MP1st, Eidos-Montréal
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
