Eidos měl pracovat na hře ze světa Pána prstenů

Z kdysi slavného studia Eidos-Montréal se stal pohrobek, o kterém poslední dobou slýcháváme jen v kontextu propouštění anebo zrušených projektů, jakým je například zaříznutí pokračování Deus Ex. Na světlo se teď vynořily informace o další hře, které se od kanadského studia nedočkáme, tentokrát ze světa Pána prstenů.
Podle dostupných informací mělo jít o titul, který se měl výrazně lišit od všech dosavadních her zasazených do Tolkienova univerza. Server MP1st přinesl informace a koncepty hry pod pracovním názvem Tales of Umbar. Zveřejněné artworky ukazují stylizované prostředí regionu Umbar na jihu Středozemě, oblasti proslulé piráty a námořními výpravami. Některé 3D náhledy naznačují, jak mohl vypadat herní svět i struktura lokací. Překvapivě se mezi materiály objevuje i ikonický hostinec U Skákavého poníka, což naznačuje, že se mapa neměla omezovat pouze na jižní oblasti pod Gondorem.
Nejzajímavější ale nejsou samotné lokace, nýbrž plánovaná hratelnost. Podle dostupných informací mělo jít o titul kombinující izometrický pohled s karetními mechanismy a spoustou příběhových rozhodnutí na způsob her od Telltale Games. Jinými slovy, hra ze Středozemě, která by nestavěla primárně na akci, ale spíš na vyprávění a taktických volbách.
Projekt se nicméně bohužel připojuje k dalším na seznamu zrušených, kam v Eidosu patří třeba také spekulovaný reboot série Legacy of Kain. Podle zprávy se studio aktuálně věnuje vývoji projektu s kódovým označením P11, který má mít otevřený svět a kameru z pohledu třetí osoby.
Čtení detailů o zrušených hrách je vždycky „co by, kdyby...“. Nicméně práva na Pána prstenů momentálně vlastní Embracer, tak třeba na nich nebude jen nečinně sedět a některé z mnoha studií z jeho područí nám virtuální výpravu do Středozemě v příštích letech dopřeje.