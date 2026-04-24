Ecco the Dolphin se vrátí ve velkém. Kolekce nabídne remastery i úplně novou hru

Kultovní delfín Ecco se po letech znovu vynoří na hladinu. Studio A&R Atelier ve spolupráci se Segou u příležitosti Dne Země oznámilo kolekci Ecco the Dolphin: Complete, která spojí remasterované verze klasických dílů z devadesátých let s úplně novým pokračováním.
Za projektem stojí mimo jiné i samotný autor série Ed Annunziata, který se po více než třiceti letech znovu spojil s členy původního týmu. Do vývoje oprášené kolekce se tak zapojili lidé zodpovědní za hudbu, grafickou stránku i programování původních her, což dává celému projektu nádech poctivého návratu ke kořenům. Podle autorů jde o srdeční záležitost, která má vzdát hold milovanému originálu a zároveň ho posunout dál.
Samotná kolekce nabídne kompletní balík různorodých historických verzí her Ecco the Dolphin a Ecco: The Tides of Time i jejich modernizované podoby. Delfíní dobrodružství tak nabídne průřez 8bitovou érou Master Systemu od Segy přes 16bitovou generaci Mega Drive až po zcela novou hru, která má být moderní evolucí dávného konceptu.
Vedle grafických vylepšení se v remasterech dočkáte i moderních funkcí, jako jsou třeba achievementy nebo online žebříčky, čímž autoři chtějí vedle nostalgie podnítit třeba speedrunerské aktivity. Zajímavým prvkem jsou potom jakési „meta questy“, které jinak oddělené tituly v rámci kolekce propojí dohromady. Výzvy se budou prolínat jednotlivými tituly a mají jim tak dát ucelenější strukturu.
Počítá se také se systémem tvorby vlastních tratí, kde si budete moct skládat vlastní úrovně z libovolných levelů napříč Eccovou historií a sdílet je s ostatními. A třeba budete moct navázat na Annunziatovu tradici, který se v dobovém rozhovoru nechal slyšet, že některé úrovně vytvořil naschvál pekelně těžké, protože byl v éře půjčoven paranoidní kvůli dětem, které by hru jinak mohly dohrát moc rychle.
Největším lákadlem je pak samozřejmě úplně nový díl, který bude součástí balení. Detaily tvůrci zatím drží v hlubinách oceánu, ale podle náznaků by k pořádnému odhalení mohlo dojít brzy. Není jasné ani to, zda se novinka vrátí k 2D kořenům, nebo třeba v experimentátorském duchu nabídne úplně jiné pojetí. Chybí nejen konkrétní ukázky, ale i platformy a datum vydání, což jen podtrhuje, že hlavní představení Ecco the Dolphin: Complete teprve přijde. Odpočet na oficiálním webu končí 21. července, tak uvidíme, jestli tentokrát napovídá k datu vydání, nebo k většímu odhalení.