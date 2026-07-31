EA Sports FC 27 tlačí sociální prvky a autentický fotbal. Přesvědčí vás letošní pažit?

Přebal NHL 27 bude zdobit talentovaný mladík, zatímco fotbal znovu sází na osvědčenou klasiku. EA Sports FC 27 v obchodech najdete v průběhu září, přičemž hlavní tváří letošního ročníku bude opět Kylian Mbappé, který se po štaci v PSG přesunul do Realu Madrid. Značí tento krok i minimální počet změn v letošním ročníku?
Minimálně přímo vydavatelství se vás snaží přesvědčit, že tomu tak nebude. Už od oznámení dává velký důraz na režim The Grounds, který na moderních platformách propojí kopanou s ulicí. Spojíte se v něm s fotbalovými mentory, zlepšíte své dovednosti a prokážete schopnosti ve svérázných zápasech 1 na 1 či v rámci klubů. Zkrátka taková alternativní FIFA Street.
Proměnou by ovšem měla projít i hratelnost přímo na stadionech. Slibuje se plynulejší, realističtější a zkrátka více autentická situace na hřišti, kde se ukáže řada nových prvků. Na ně se zaměřilo níže uvedené video, které například prozradí, že studia chtějí bránění dostat zpět do rukou hráčů. Jakmile tedy převezmete kontrolu nad fotbalistou, budete mít větší dosah při odebírání míče, blokování i lepší reakce při stínování. Zkrátka dostanete popostrčení, které mi ale jde tak trochu proti významu slova „autentičnost“. Zároveň lehce působí jako levná výmluva, proč umělá inteligence není příliš bystrá.
Přepracováním také prošly rohové kopy, aby se snížil vliv štěstí a odměnily dovednosti. Jsou tak rozdělené do dvou fází, kde v první připravíte kop, abyste se v druhé v řádu sekund s hráčem dostali do ideální pozice. Tomu by měly pomoci i nové kroucené náběhy podél obranné linie, upravené přihrávky, driblink v nestabilní pozici, zahlazené střílení a zachycení míče. Prezentaci mezitím vylepší věrnější a klidnější animace.
Zjevně se ale také dával větší důraz na realistickou simulaci trhu. V režimu Trenérská kariéra tak najdete na přestupovém trhu realistické hodnoty s aktivním přihazováním ze strany klubů. Proto bude zapotřebí si osvojit nové taktiky vyjednávání. I kvůli tomu, že se v nich odráží forma, morálka i kondice.
Farma na peníze zvaná Football Ultimate Team se mezitím dočká galerie, v níž zvěčníte a vystavíte oblíbené předměty, čímž budujete identitu klubu a získáváte odměny. Nakonec je ještě zapotřebí zmínit čísla, kdy se nový díl chlubí víc než 21 tisíci sportovci a sportovkyněmi, 800+ kluby a národními týmy, desítkami lig a počtem stadionů převyšujícím 140 kusů.
Výběh na trávník má EA Sports FC 27 plánovaný na 25. září na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One i obou generacích Switche. Základní cena činí 69,99 eur, ale předobjednat si můžete i dvě dražší edice, díky nimž získáte řadu bonusů i předběžný přístup od 18. září.