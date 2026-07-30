EA propouští, tlačí do svých her reklamy, ale vyplácí svému šéfovi pohádkové bonusy

Pokud náš web čtete pravidelně, pravděpodobně byste v letošním roce našli jen jednotky týdnů, kdy jsme nepsali o nějakých pochybných praktikách a vyhazovech obřích studií. Mezi nimi se pravidelně objevuje Electronic Arts: Jenom letos se několikanásobné nejhorší firmě v Americe podařilo třikrát propouštět.
Jednak kvůli masivnímu nasazování umělé inteligence na příkaz generálního ředitele Andrewa Wilsona (bude důležitý později) a jednak kvůli blížícímu se dokončení lukrativního odkupu v hodnotě 55 miliard dolarů investičním konsorciem složeným z fondu Affinity Partners, společnosti Silver Lake a Veřejného investičního fondu Saúdské Arábie (PIF). Nemluvě o napojení na současné špičky v americké vládě.
Pozor, tím ještě s pochybnými praktikami Electronic Arts nekončíme. Letos společnost například začala masivně tlačit na reklamy ve hrách skrze novou platfomu EA Advertising, jejímž cílem je integrace reklamy přímo do her, převážně těch sportovních. Zastavit se můžeme i u zacházení s vlastními značkami, jako je Dead Space či Dragon Age, kdy počínání firmy například bývalý veterán BioWare Mike Darrah popsal jako "hedgeový fond, pro který jsou hry jen koníčkem, za který by nejraději neutrácel tolik peněz". Vzpomenout můžeme taky na implementaci mikrotransakcí do předběžného přístupu Skate a podobné snahy otevírat dveře přípustného a oholit zákazníky co nejhladčeji.
Ve slonovinové věži Electronic Arts ale zřejmě protizákaznické směřování funguje na výbornou, protože generální ředitel Andrew Wilson si v uplynulém fiskálním roce i přes zdánlivou krizi finančně polepšil. Vyplývá to z nové zprávy společnosti pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC), podle níž jeho celkové příjmy vzrostly na 38 milionů dolarů (asi 806 milionů korun). Oproti loňsku si CEO vydělal o zhruba 8 milionů dolarů víc. Do částky se započítává nejen základní mzda, ale také bonusy a výnosy z akcií.
Zveřejněná zpráva zároveň ukazuje, že Wilsonova roční odměna představuje přibližně 305násobek mediánové roční kompenzace běžného zaměstnance EA, která činila 126 612 dolarů. Dokument odhaluje i další zajímavosti: Wilson třeba cestuje výhradně soukromými letadly. EA uvádí, že toto opatření bylo zavedeno z bezpečnostních důvodů na základě vyhodnocení možných hrozeb vůči němu i jeho rodině. Výhoda se přitom vztahuje také na jeho soukromé cesty.
Milionové příjmy vykazují i další vrcholní manažeři společnosti. Prezidentka EA Entertainment Laura Miele získala 13,7 milionu dolarů (290 milionů korun), finanční ředitel Stuart Canfield 11,3 milionu dolarů (239,6 milionu korun), právní ředitel Jake Schatz 8,4 milionu dolarů (178,1 milionu korun) a personální ředitelka Mala Singh 8,3 milionu dolarů (176 milionů korun). Stejně jako u Wilsona zahrnují tyto částky bonusy i akciové programy.
Ve stejné zprávě EA vyzdvihuje úspěchy své strategie využívání umělé inteligence a také si pochvaluje obchodní výsledky Battlefieldu 6. Vyšší odměny vedení ale přicházejí krátce poté, co společnost letos propustila zaměstnance ve všech čtyřech studiích sdružených pod značkou Battlefield Studios. Firma tehdy označila škrty za součást organizační restrukturalizace. Jestli jsou to odměny zasloužené za tvrdou práci a obtížné vedení firmy v turbulentních časech, stejně jako jestli je v pohodě pobírat 305násobek mediánové mzdy oproti řadovým zaměstnancům, zatímco se propouští, je pak otázkou spíše pro koncové zákazníky, kteří volí svými peněženkami.