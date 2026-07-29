EA podle veterána z BioWare připomíná hedgeový fond. Dragon Age se už zřejmě nevzpamatuje

Zdá se, že budoucnost série Dragon Age nikdy nevypadala beznadějněji. Po kriticky a nakonec především komerčně slabém přijetí pokračování s podtitulem The Veilguard se kolem fantasy RPG značky rozhostilo ticho a bývalý výkonný producent série Mark Darrah si nemyslí, že se na tom v dohledné době něco změní. Podle něj se dnes v Electronic Arts nenajde nikdo, kdo by měl chuť nebo možnost vznik dalšího Dragon Age prosadit.
Darrah, který v BioWare působil jako výkonný producent Dragon Age: Origins, Dragon Age II i Dragon Age: Inquisition, se o bezvýchodné situaci rozpovídal v rozhovoru pro FRVR. Kritiku směřoval především na způsob fungování vydavatelství Electronic Arts.
„Někdo jednou trefně popsal EA jako hedgeový fond, který má videohry jen jako koníček a nejraději by za ně neutrácel tolik peněz. A myslím, že to pořád platí,“ prohlásil Darrah. Podle něj je právě firemní kultura jedním z hlavních důvodů, proč je prosazování nových projektů uvnitř společnosti mimořádně těžké.
Vývojář zároveň upozornil, že Electronic Arts vlastní obrovské množství nevyužívaných značek, což situaci dál komplikuje, protože pořadník je dlouhý. „Nemám vůbec představu, kdo by dnes v EA mohl přijít s návrhem na nové Dragon Age, kdo by to chtěl udělat nebo kdo by takový projekt vůbec dokázal prosadit,“ dodal.
Ani kdyby se o pokračování pokusilo jiné studio, nečeká ho podle Darraha optimistický scénář. Tvrdí, že u zavedených značek se často objeví několik různých lidí, kteří si nárokují rozhodovací pravomoci a celý proces efektivně zablokují. „Slyšel jsem, že jakmile se někdo rozhodne dělat hru pod existující značkou, najednou se objeví tři různí lidé, kteří mají pocit, že jsou za ni zodpovědní, a celý projekt v podstatě rozcupují,“ popsal.
Podle něj by se podobná situace mohla opakovat i v případě Dragon Age. I kdyby návrh vznikl mimo BioWare, očekává, že by se našli lidé přímo ve vydavatelství, kteří by se do projektování vložili. „Myslím, že by to z mnoha důvodů stejně nevyšlo,“ shrnul.
Poslední pokus v podobě Dragon Age: The Veilguard nesplnil očekávání Electronic Arts, po vydání následovala restrukturalizace BioWare a studio (tedy co z něj zbylo...) se podle dostupných informací soustředí především na vývoj nového Mass Effectu. O případném pokračování fantasy série se od té doby veřejně nemluvilo.
Skeptický pohled na budoucnost značky navíc není mezi bývalými vývojáři ojedinělý. Už dříve se k budoucnosti značky vyjádřil někdejší hlavní scenárista Dragon Age David Gaider, podle nějž vedení Electronic Arts nikdy pořádně nevědělo, jak se sérií pracovat. Připomněl, že ani Dragon Age: Inquisition, které nakonec výrazně překonalo očekávání a získalo řadu ocenění, nebylo uvnitř firmy vnímáno jako jednoznačný úspěch: „Brali to jako náhodu.“
Návrat do Thedasu tedy v nejbližších letech zřejmě není na stole, a pokud má BioWare vsadit na velkou značku, bude jí Mass Effect. Někdejším rozbrojím navzdory.