„EA dostává větší bídu, než si zaslouží,“ soudí mistr gaučové kooperace Josef Fares
zdroj: Electronic Arts

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

16. 1. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Režisér a zakladatel studia Hazelight Josef Fares se znovu ozval proti zažité představě vydavatele Electronic Arts jako nenapravitelného padoucha herního průmyslu. V rozhovoru pro The Game Business se postavil na stranu vydavatele, se kterým jeho tým spolupracuje už řadu let. Veřejný obraz firmy podle něj příliš neodráží realitu, která zkrátka nikdy není tak černobílá, jak se z internetových diskuzí může zdát.

Novinky
Šampaňské po oslavách úspěchu Split Fiction ještě ani nevyšumělo a Hazelight už pracují na další hře

EA z pozice vydavatelství zaštítilo všechny dosavadní projekty Hazelight: A Way Out, It Takes Two i loňský Split Fiction. Právě dlouholetá spolupráce dává Faresovi podle vlastních slov dostatek podkladů tvrdit, že Electronic Arts často sklízí neúměrně tvrdou kritiku: „Je tam spousta skvělých lidí. Vědí, jak pracujeme, respektují to a nechávají nás být,“ vysvětluje. Zároveň dodává, že chyby dělají všichni vydavatelé bez výjimky: „Buďme upřímní, není na světě vydavatelství, které by občas nešláplo vedle.“

Podle Farese se z EA stal univerzální terč, zatímco na přešlapy jiných velkých firem se rychle zapomíná. „Někdy mám pocit, že EA dostává víc bídy, než si zaslouží. Všichni – Nintendo, Microsoft, Sony – už někdy udělali špatné rozhodnutí. Ale z nějakého důvodu se z EA stala ta ‚zlá‘ korporace,“ soudí Fares. Zároveň zdůrazňuje, že kdyby spolupráce s vydavatelem nefungovala, neměl by problém to říct bez obalu: „Kdyby to bylo špatné, řekl bych to klidně i v tomhle rozhovoru.“

Fares se také vymezuje proti představě anonymního korporátu plného manažerů v oblecích. Lidé, se kterými v EA jedná, jsou podle něj především vášniví hráči, kteří mají ke hrám opravdový vztah. A co je pro Hazelight klíčové, studio si prý i nadále zachovává naprostou tvůrčí svobodu. „Hazelight bude vždycky dělat to, co chce,“ ujišťuje Fares.

Poslední společný plod spolupráce v podobě Split Fiction vyšel loni v březnu a během dvou měsíců zvládl prodat čtyři miliony kusů. Faresova slova přicházejí krátce po nedávném schválení plánovaného prodeje Electronic Arts saúdskoarabskému fondu PIF. Pokud akvizici posvětí i regulátoři, fond získá většinový podíl ve vydavatelství. Z Hazelight nicméně zatím dostáváme jasný signál, že alespoň z jejich pohledu je spolupráce s EA stabilní a funkční, neslavné pověsti vydavatele navzdory.

Tagy:
akční sci-fi adventura plošinovka kooperace
Zdroje:
The Game Business
Hry:
A Way Out It Takes Two Split Fiction
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
