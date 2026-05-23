Dynamické ceny PlayStationu mohou být v rozporu s legislativou Evropské unie

Sony za sebou nemá ten nejlepší týden. Na jeho začátku oznámila zdražení služby PlayStation Plus, které se týká všech tří úrovní předplatného. Ačkoliv zvýšení cen není tak strmé, stejně se mezi hráči nesetkalo s pozitivním přijetím. K tomu pomalu ožívá pár týdnů stará kauza, podle níž měla firma na svém PlayStation Store testovat dynamické ceny, což ale může být v rozporu s evropskou legislativou.
Pokud vám zprávy ze začátku března unikly, internetem proběhla informace, že se hráčům v digitálním obchodě začaly objevovat zajímavé ceny, které se napříč jednotlivci leckdy výrazně lišily. Mělo jít o testování funkce personalizovaných slev, které berou v potaz kupříkladu stáří účtu, připojení, lokaci a několik dalších, nepříliš jasně komunikovaných aspektů. Jde možná o kontroverzní model, nicméně v mnoha odvětvích se čile používá - zmínit můžeme kupříkladu dynamické ceny jízdného.
Problém tak nakonec nespočívá ve využití těchto „osobních“ slev a nabídek, nýbrž v jejich provedení, které může být v rozporu s evropskou legislativou, která stanoví, že pokud k podobnému dynamickému naceňování dochází, musí obchod jasně a zřetelně uvést, že cena vznikla na základně profilování zákazníka.
Microsoft ostatně podobnou funkci už má, ale má pro specifické nabídky ve svém obchodě vyčleněnou speciální sekci „Just for you“, zatímco PlayStation minimálně během testování nic podobného neuváděl. Kvůli tomu nemusí být problém v jediné směrnici, ale i v další, která specifikuje, že obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud vynechává podstatné informace, které spotřebitel v daném kontextu potřebuje, aby mohl učinit informované rozhodnutí o transakci.
„V této věci neexistuje absolutně žádná judikatura. I tak bych ale tvrdil, že podobné označení spadá pod ‚podstatné informace' ve smyslu tohoto ustanovení, ať už jsem náhodnou obětí cenové diferenciace mezi testovacími skupinami, nebo ne,“ uvedl pro web Arkaden doktor Peter Rott, spoluautor studie Evropské unie o personalizovaném stanovování cen.
Jelikož jde o poměrně novou oblast legislativy, byly by případné právní kroky nejisté. Nakonec i v případě, kdyby se prokázalo pochybení ze strany Sony, pravděpodobně by z něj nebyly vyvozené žádné závažné důsledky. Společnost by zřejmě odešla s nepříliš vysokou pokutou, což pro firmu takové velikosti nebude mít žádný směrodatný význam.
Nicméně nejde o jedinou kontroverzi spojenou s obchodem PlayStation Store. Firma s největší pravděpodobností bude muset vracet peníze svým zákazníkům kvůli žalobě ohledně monopolizaci digitálních verzí her v USA. Podobná soudní pře pak rovněž probíhá i ve Velké Británii a Nizozemsku, kdy by precedens z druhé jmenované země mohl mít nakonec dopad i na ostatní země EU včetně Česka.