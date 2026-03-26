zdroj: Techland

PC PlayStation 5 Xbox Series

Dying Light: The Beast dostává tvrdý, ale odměňující režim. Restored Land mění pravidla přežití

26. 3. 2026 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Dying Light: The Beast - Restored Land
Dying Light: The Beast - Restored Land
Dying Light: The Beast - Restored Land
Galerie

Zombie akce Dying Light: The Beast dnes dostává nejzásadnější aktualizaci od svého vydání. Polské studio Techland představuje rozšířenou edici Restored Land, která dorazí společně s velkým bezplatným updatem pro všechny stávající hráče, který změní podstatu přežívání v otevřeném postapokalyptickém světě.

Hlavní atrakci představuje stejnojmenný režim Restored Land, který přináší výrazně tvrdší, čistě sólový zážitek. Zapomeňte na opakované rabování, každé Kylovo rozhodnutí v něm bude mít trvalé následky: Zabití zombíci se znovu nerodí, stejně tak ale zůstanou vyrabované i zásoby, které tudíž jsou reálně omezené. Obchody reagují na nedostatek zboží vyššími cenami a zmenšující se nabídkou.

Dying Light: The Beast
Novinky
Dříve obnovující se aktivity jako konvoje, zóny nebo hnízda v novém módu stačí dokončit jednou. Režim by vás tedy měl tlačit do situace, kdy budete přemýšlet nad každým krokem, protože zdrojů je na rozdíl od rizika málo. K tomu se přidávají přísnější survival mechanismy jako hlad nebo spotřeba baterií ve svítilně.

Restored Land ale není jen o drsnějším boji o přežití. Poprvé v sérii totiž budete mít možnost okolní svět skutečně „uzdravovat“. Vyčištěné oblasti se postupně vracejí k životu, mizí z nich nakažení a objevují se přeživší, kteří znovu osidlují dříve ztracená území. Kolaps civilizace tak dostává vítaný kontrast v podobě návratu naděje.

Kdo by v Restored Land hledal ještě větší výzvu, je pro něj přichystaná volitelná modifikace One Life. Jak už název napovídá, dostanete v ní jen jeden pokus na dohrání celého režimu, smrt znamená konec a nutnost začít od nuly. Odměnou za splnění náročného úkolu vám budou speciální bonusy včetně ohlášky do kooperace v základní hře, která spoluhráčům vysvětlí, s kým mají tu čest.

Dying Light: The Beast - Restored Land zdroj: Techland

Nový obsah pro Dying Light: The Beast nekončí jen u survival režimu. Dnešní aktualizace přidává ještě Roadkill Rallies, závodní výzvy inspirované Carmageddonem, kde budete otevřeným světem projíždět ve speciálně upraveném voze a likvidovat nakažené při snaze dosáhnout co nejlepších časů mezi checkpointy. Nejlepší a nejagresivnější závodníci si nové vozidlo Roadkiller zpřístupní i mimo tuto bohulibou aktivitu.

S tím ostatně souvisí i zavedení žebříčků, kde můžete své výsledky nejen z Roadkill Rallies porovnávat jak s přáteli, tak i se zbytkem světa. Vedle toho přichází další desítky menších i větších vylepšení: Nová brutální zakončení pro speciální typy nakažených, desítky nových náhodných setkání v otevřeném světě, nové zbraně, outfity i achievementy, vylepšené souboje, reaktivnější nepřátelé i úpravy kooperace včetně pingování nebo spoluhráčské historie... Obsahové novinky doplňují technická vylepšení a úpravy hratelnosti, které mají zpříjemnit každodenní hraní.

Nově vydaná edice pod názvem Dying Light: The Beast – Restored Land spojuje nový mód se základní hrou a všemi dosavadními aktualizacemi do jednoho balíčku, včetně ray-tracingu či režimů jako New Game+ nebo Nightmare. Pro stávající majitele standardní edice původní hry je upgrade zdarma.

Smarty.cz
Tagy:
zombie akční RPG kooperace Dying Light (série) zombíci akční RPG akční adventura
Zdroje:
Techland
Hry:
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články